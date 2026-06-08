에이전트AI 자회사 '로보게이트', 엔비디아 인셉션 선정

휴머노이드 로봇 안전성 검증 기술 고도화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 코스닥 상장사 에이전트AI의 자회사 에이전트AI랩스가 개발 중인 AI 로봇 안전 검증 플랫폼 '로보게이트'가 엔비디아의 글로벌 스타트업 육성 프로그램 '인셉션'에 선정됐다고 8일 밝혔다.

회사에 따르면 엔비디아 인셉션은 AI, 로봇, 반도체 등 차세대 기술 분야의 유망 스타트업을 발굴해 글로벌 성장과 기술 개발을 지원하는 프로그램이다. 로보게이트는 AI 모델이 탑재된 휴머노이드 로봇이 인간과 안전하게 협업할 수 있는 수준인지를 사전 검증하는 플랫폼이다. 에이전트AI랩스는 현재 이 플랫폼을 활용해 글로벌 주요 AI 로봇 모델의 실제 환경 대응력을 평가하고 있다.

에이전트AI 로고. [사진=에이전트AI]

회사에 따르면 엔비디아의 'GR00T' 계열 AI 모델을 휴머노이드 로봇에 적용해 240개의 안전 시나리오를 평가한 결과, 전체 통과율은 16.2%에 그쳤다. 특히 '사람 근접 안전' 항목에서는 100개 시나리오를 모두 충족하지 못해 최종 '배포 부적합' 판정을 받았다.

에이전트AI랩스 관계자는 "AI 모델이 가상 환경에서 높은 성능을 보여도 실제 인간이 공존하는 물리적 공간에서는 예상치 못한 돌발 행동과 판단 오류가 발생할 수 있다"며 "피지컬 로봇이 산업 현장에 실전 배치되기 위해서는 투입 전 철저한 안전성 검증 단계가 필수적"이라고 설명했다.

글로벌 시장은 AI가 실제 물리적 움직임으로 구현되는 '피지컬 AI'와 '피지컬 로봇' 시대로 전환하고 있다. 엔비디아와 테슬라 등 빅테크 기업들이 AI 기반 휴머노이드 로봇 개발 경쟁에 나서는 가운데, 로봇의 안전 작동 검증 기술이 핵심 화두로 떠오르고 있다.

에이전트AI랩스는 향후 GR00T 계열을 포함한 다양한 글로벌 AI 로봇 모델의 평가를 확대해 로보게이트의 검증 기술을 고도화할 방침이다. 이와 함께 다양한 산업군의 요구사항을 반영한 시나리오를 개발해 현장 맞춤형 안전 평가 체계를 구축해 나갈 계획이다.

nylee54@newspim.com