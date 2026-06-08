1분기 산업대출 35.6조원 급증…14분기 만에 최대 증가폭

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제조·서비스업 대출 증가폭 확대…건설업 7분기 만에 증가 전환

대기업 대출 12.7조 급증하며 주도…자영업자 대출도 반등

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 올해 우리나라 1분기 예금취급기관 산업대출금이 14분기 만에 최대 증가 폭을 기록했다. 금융기관의 생산적 금융 확대 기조와 일부 업황 개선이 이어진 가운데, 연말 재무비율 관리를 위해 일시 상환했던 한도대출이 재취급된 영향으로 풀이된다.

한국은행이 8일 발표한 '2026년 1분기 예금취급기관 산업별대출금(잠정)'에 따르면 올해 3월 말 기준 산업별대출금 잔액은 2061조 8000억원으로 전 분기 말보다 35조 6000억원(1.8%) 증가했다. 이는 2022년 3분기(56조 7000억원) 이후 가장 큰 증가 폭이다.

[자료=한국은행]

산업별로는 제조업과 서비스업 모두 증가 폭이 확대됐고 건설업은 증가 전환했다.

제조업 대출 잔액은 513조 8000억원으로 전 분기보다 11조 1000억원 늘었다. 특히 예금은행의 제조업 중소기업 대출은 전 분기 대비 4조 7000억원 늘어나며 2022년 2분기 이후 15분기 만에 최대 증가 폭을 기록했다. 세부 업종별로는 화학·의료용제품이 2조 4000억원, 전자부품·컴퓨터 등이 1조 8000억원 각각 증가했다.

서비스업 대출 잔액은 1317조 7000억원으로 전 분기보다 24조원 늘어 2022년 3분기 이후 최대 증가 폭을 나타냈다. 금융·보험업 대출은 자본시장 호황에 따른 증권사 신용공여 및 투자 자금 수요 등으로 9조 8000억원 증가했다.

도매·소매업 대출은 연말 일시 상환분 재취급과 업황 개선, 일부 기업의 회사채 상환 자금 수요가 맞물리며 4조 9000억원 늘었다. 부동산업 대출은 지난해 비은행권의 부동산 관련 부실채권 매·상각 규모 축소에 따른 기저효과로 2조 6000억원 증가했다. 건설업 대출은 건설기성액 증가 영향으로 전 분기 2조 9000억원 감소에서 이번 분기 4000억 원 증가로 돌아섰다.

대출 용도별로는 운전자금 증가세가 두드러졌다. 운전자금 잔액은 1090조 3000억원으로 전 분기 대비 26조 2000억원 늘어 전 분기 증가액(1조 9000억 원)을 크게 웃돌았다. 시설자금 잔액도 ▲화학·의료용제품 ▲전자부품 ▲도소매 ▲부동산업 중심의 시설투자가 늘며 971조 5000억원으로 9조 4000억원 증가했다.

업권별로는 예금은행 대출 잔액이 1506조원으로 전 분기 대비 25조원 늘며 증가 폭이 확대됐다. 비은행예금취급기관 대출 잔액도 555조 7000억원을 기록해 전 분기 1조 1000억원 감소에서 이번 분기 10조 6000억원 증가로 전환했다.

예금은행 기준 기업 규모별로는 대기업 대출이 12조 7000억원으로 급증해 전체 증가세를 견인했다. 중소기업 대출도 11조 6000억원 늘어나며 전 분기(6조 9000억원)보다 증가 규모가 확대됐다. 중소기업 대출 중 개인사업자 대출은 1조 5000억원 늘어나 전 분기 보합 수준에서 증가세로 돌아섰다.

이혜영 한국은행 경제통계1국 금융통계팀장은 "이번 산업대출 증가는 금융기관의 생산적 금융 확대 기조와 지난해 말 재무비율 관리를 위해 일시 상환했던 대출의 재취급 영향과 일부 산업의 업황 개선이 복합적으로 작용한 결과"라고 설명했다.

이어 대출 급증에 따른 리스크 우려에 대해 "금융기관이 자체적으로 신용리스크 관리를 하고 있으며 과거에는 이보다 더 큰 폭으로 증가했던 사례도 있었던 만큼 절대적인 규모 측면에서 위험한 수준으로 보기는 어렵다"고 덧붙였다.

eoyn2@newspim.com