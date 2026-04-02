산단공, 당진에 '스마트그린산단' 출범…6268억 투입해 에너지 혁신

6대 핵심사업에 580억 투입

"디지털·친환경 전환점 될 것"

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자·김하영 인턴기자 = 한국산업단지공단이 충남 당진에 AI·저탄소 허브인 '스마트그린산단 사업'을 본격 추진한다.

산단공은 2일 오전 당진근로자종합복지관에서 산업단지 디지털·에너지 혁신을 이끌 '충남당진 스마트그린산단 사업단' 출범식을 개최했다고 밝혔다.

사업비로 2030년까지 총 33개 사업에 국비·지방비·민간투자 포함 총 6268억원을 투입할 계획이다.

또한 산업단지 디지털화와 에너지 효율화를 위한 6대 핵심 사업에 4년간 약 580억원의 예산을 투입할 예정이다.

아울러 디지털 혁신 분야에는 AI 전환 실증산단 조성, 통합관제센터와 스마트물류플랫폼 구축 등에 310억원을 투입하고, 스마트에너지플랫폼(FEMS) 구축과 에너지 자급자족 인프라 조성 등 저탄소 전환 분야에 270억원을 지원할 계획이다.



이번 출범식은 디지털·저탄소 산업공간으로 전환하는 충남당진 스마트그린산단 사업의 본격적인 시작을 알리고 지역 혁신 성과 확산을 위해 마련됐다.

이날 행사에는 유관기관 및 입주기업 관계자 80여명이 참석해 사업단 출범을 축하했다.

한국산업단지공단 관계자들이 2일 충남당진 당진근로자종합복지관에서 열린 '스마트그린산단사업단 출범식'에서 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=한국산업단지공단] 2026.04.02 gkdud9387@newspim.com

당진사업단은 '전통 철강 산단에서 미래·친환경 혁신성장 HUB 산단 구축'을 목표로 ▲인공지능(AI) 전환 ▲디지털 혁신 ▲저탄소 전환 ▲고급 인력 양성 등 4대 전략을 중심으로 산업단지 경쟁력 강화에 나설 계획이다.

이를 위해 충청남도와 당진시 공무원 등 총 7명의 전담 인력이 아산국가산업단지 부곡지구를 거점으로 사업을 추진한다.

아울러 청년문화센터 건립과 아름다운 거리 조성 등 근로환경 개선을 위한 정주여건 개선 사업도 함께 추진할 방침이다.

김병오 산단공 기업성장본부장은 "충남당진 스마트그린산단 사업단의 출범은 산업단지의 디지털 전환과 친환경화를 이끄는 중요한 전환점이 될 것"이라며 "지자체 및 지역 혁신기관과의 긴밀한 협력을 통해 아산국가산업단지가 철강·모빌리티산업의 첨단화를 선도할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

gkdud9387@newspim.com