산단공, 홈페이지 전면 개편…AI 요약 서비스 도입

접근 경로 7회→3회 단축

모바일 최적화·경영공시 접근성 강화

[세종=뉴스핌] 신수용 기자 = 한국산업단지공단이 공식 홈페이지를 개편하고 인공지능(AI) 기반 서비스를 도입했다.

산단공은 25일 공식 홈페이지를 새 단장하고 AI 기반 서비스를 개시했다고 밝혔다. 공공기관의 책임성 강화를 위해 경영공시 접근성을 높이고 모바일 환경에 최적화했다.

산업단지 통계나 경영공시 등 주요 정보를 확인하기 위한 접근 경로도 대폭 단축했다. 기존 최대 7회였던 클릭 횟수를 3회 이내로 줄였다. 경영공시와 통합공시 항목을 한눈에 확인할 수 있는 '원클릭 바로가기' 페이지를 신설했다.

한국산업단지공단 전경 [사진=한국산업단지공단] 2024.05.07 rang@newspim.com

이번 개편은 사용자 중심의 인터페이스(UI)와 사용자 경험(UX) 혁신을 반영해 국민이 필요한 정보를 보다 쉽고 빠르게 찾을 수 있도록 직관적인 화면 구성과 서비스 중심 구조 구현에 초점을 맞췄다.

AI 기반 실시간 요약 서비스도 도입했다. 공단이 발간하는 연구보고서와 주요 자료를 간결하게 제공해 이용자의 이해도를 높였다. 첫 화면은 이미지와 인포그래픽을 활용한 포털형 구조로 전환했으며, 반응형 웹 기술을 적용해 PC와 모바일 등 다양한 기기에서 최적화된 서비스를 제공한다.

이상훈 산단공 이사장은 "이번 개편은 대국민 소통 채널의 실질적 역량 강화를 위한 조치"라며 "앞으로도 사용자 의견을 반영해 기능을 고도화하고, 편리하고 투명한 서비스를 제공하겠다"고 말했다.

