구윤철·신현송 첫 회동..."중동리스크 공조...재정·통화정책 협의"

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- 신현송 한국은행 총재와 구윤철 부총리가 23일 조찬회동을 갖고 정책 공조를 약속했다.
- 중동전쟁 불확실성 속에서 재정정책과 통화정책을 조화롭게 운용하기로 합의했다.
- 외환시장 24시간 개장과 역외 원화결제 시스템 구축 등으로 원화 국제화를 추진하기로 했다.
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중동전쟁 불확실성에 대비, 재정·통화정책 협의 약속
[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 신현송 한국은행 총재와 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 23일 오전 서울 중구 은행회관에서 조찬회동을 갖고 정책 공조를 약속했다.
이번 만남은 신 총재 취임 이후 이틀 만에 마련된 상견례 성격의 회동이다.
이날 구 부총리와 신 총재는 최근 중동전쟁 관련 불확실성 지속되고 있는 만큼 경제 상황에 대한 면밀한 점검을 바탕으로 재정정책과 통화정책을 조화롭게 운용해 나가기로 약속했다.
또한 외환시장 24시간 개장, 역외 원화결제 시스템 구축 등을 통해 원화 국제화를 적극 추진하고 금융·외환시장의 근본적 체질개선 노력에 힘을 합치기로 약속했다.
현장에서 신 총재는 "직접 경제 상황에 관한 인식을 같이 할 수 있는 자리를 갖게 돼 아주 의미가 있다"며 "앞으로 자주 연락드려 현안뿐 아니라 단기적인 제도 개선 문제, 구조개혁 문제도 상의드리겠다"고 말했다.
이에 구 부총리는 "재정·통화정책을 해나가면서 긴밀한 협의가 중요하다"며 "금융시장 변동성이 큰데 특히 환율은 한은과 재경부가 더 정밀하게 협의할 부분이 있다"고 화답했다.
romeok@newspim.com