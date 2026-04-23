카카오모빌리티, WIS 2026서 자율주행 청사진 공개

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 카카오모빌리티가 레벨4 자율주행 기술 내재화와 국내 산업 생태계 구축 전략을 공개했다.

김진규 카카오모빌리티 부사장 겸 피지컬 AI 부문장은 22일 서울 코엑스에서 열린 '2026 월드 IT쇼' 글로벌 ICT 전망 콘퍼런스에서 자율주행 서비스 비전을 발표했다. 김 부사장은 "고도화된 자율주행 기술과 물리적 인프라를 결합해 모빌리티의 미래를 설계하고 있다"며 "자율주행 오픈 생태계를 구축해 경쟁력을 확보해나가겠다"고 밝혔다.

2026 월드 IT쇼 '글로벌 ICT 전망 콘퍼런스'에서 발표 중인 카카오모빌리티 김진규 부사장 [사진=카카오모빌리티]

카카오모빌리티는 레벨4 자율주행 완성도를 높이기 위해 세 가지 핵심 요소를 결합한다. 인지·판단·제어 전 과정을 독자적으로 수행하는 머신러닝 모델을 구축하고, 핵심 시스템 문제 시에도 안전을 보장하는 이중화 설계 기반의 차량을 도입한다. 가상 시뮬레이터와 실제 주행 데이터를 상호 순환시켜 기술을 고도화하고 품질을 보증하는 검증 플랫폼도 활용할 계획이다.

서비스 신뢰성 확보를 위해 지능형 자율주행 통합 안전관리 플랫폼을 구축한다. 차량의 시야를 실시간으로 공유하는 3D 시각화 솔루션으로 승객이 안심하고 탑승할 수 있는 환경을 구현하고, 향후 24시간 무중단 관제센터와 시각언어모델 기반의 이상 징후 자동 알림 시스템을 개발해 비상 상황 시 즉각적인 원격 개입이 가능하도록 할 예정이다.

카카오모빌리티는 국내 자율주행 산업의 경쟁력 확보를 위해 기술 자산을 공유하는 오픈 생태계 구축에 나선다. 스타트업과 학계, 제조사가 기술 고도화에 집중할 수 있도록 방대한 자율주행 학습 데이터와 고정밀지도, 차량 호출 및 배차 등 플랫폼 API 기능을 지원한다. 차량 관리 솔루션과 현장 출동 시스템 등 운영 노하우와 물리적 인프라도 파트너들과 공유할 계획이다.

카카오모빌리티는 최근 서울 강남 지역에서 심야 자율차 서비스를 운영 중이다. 기존 카카오 T 앱 내 다양한 이동 서비스와 연결돼 이용자가 별도의 학습 과정 없이 자율주행을 이용할 수 있으며, 높은 가동률을 기록하며 자율주행 서비스의 경제적·기술적 가능성을 검증하는 실전 무대로 활용되고 있다.

yuniya@newspim.com