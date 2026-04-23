삼성전자, 밀라노서 '고효율 AI 가전' 공개…유럽 공략 가속

현지 미디어 대상 가전 세미나 브리프 밀란 개최

유럽 에너지 등급 충족하는 비스포크 라인업 선봬

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자가 에너지 효율을 중시하는 유럽 시장을 겨냥해 고효율 인공지능(AI) 가전과 스마트싱스 기반의 에너지 절감 기술을 대거 선보였다. 현지 소비자 특성에 맞춘 세탁·주방 가전 라인업을 통해 유럽 가전 시장 공략을 가속화한다는 방침이다.

삼성전자는 21일(현지시각) 이탈리아 밀라노 법인 쇼룸에서 미디어와 인플루언서를 대상으로 가전 기술 세미나 '더 브리프 밀란'을 개최했다고 23일 밝혔다. 이번 행사에서는 유럽 에너지 소비 효율 A등급을 충족하거나 이를 상회하는 비스포크 AI 가전 제품군이 집중 소개됐다.

21일(현지시간) 이탈리아 밀라노에서 열린 삼성전자 가전 기술 세미나 '더 브리프 밀란'에서 참석자들이 '후드 일체형 인덕션' 신제품을 체험하고 있다. [사진=삼성전자]

세탁 가전 부문에서는 유럽 A등급보다 에너지 사용량을 65% 추가 절감하는 '비스포크 AI 세탁기'가 공개됐다. AI가 세탁물 무게와 종류, 오염도를 감지하는 'AI 맞춤세탁+' 기능을 탑재했으며, 스마트싱스 'AI 절약모드' 적용 시 세탁기는 최대 70%, 건조기는 최대 20%의 에너지를 추가로 아낄 수 있다. 일체형 제품인 '비스포크 AI 콤보' 역시 세탁 시 최대 60%, 건조 시 최대 30%까지 절감 효과를 낸다.

주방 가전에서는 디자인과 성능을 강화한 빌트인 제품군을 선보였다. '후드 일체형 인덕션' 신제품은 유럽 A+ 등급을 지원하며, '비스포크 AI 식기세척기'는 A등급 대비 에너지를 20% 더 절감한다. '비스포크 AI 냉장고 1도어'는 콤팩트한 외관에도 387L의 공간을 제공하는 '스페이스 맥스' 기술과 메탈 소재를 활용한 'AI 정온' 기능을 갖췄다.

냉장고 라인업의 에너지 관리 기능도 강조됐다. '빌트인 상냉장·하냉동 냉장고'는 AI 절약모드 사용 시 최대 15%의 에너지를 절감하며, '비스포크 AI 패밀리허브'는 식재료를 실시간 인식하는 'AI 비전' 기능과 함께 최대 10%의 에너지 절감 기능을 탑재했다. 삼성전자는 앞으로도 현지 맞춤형 고효율 기술을 통해 유럽 시장 내 입지를 공고히 할 계획이다.

삼성전자 DA사업부 문종승 부사장은 "유럽 라이프스타일에 맞춰 고효율의 빌트인 AI 가전 라인업을 강화해 유럽 시장을 공략할 것"이라고 밝혔다.

aykim@newspim.com