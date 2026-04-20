삼성전자, 'EHS 히트펌프 보일러' 국내 출시

정부 난방 전기화 사업에 맞춘 고효율 제품

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 공기열 히트펌프 기반의 'EHS 히트펌프 보일러'를 국내 시장에 출시했다고 20일 밝혔다.

이 제품은 공기열과 전기를 활용해 실내 난방과 온수를 공급한다. 투입되는 전기 에너지 대비 4배 이상의 열을 생성할 수 있다. 화석연료 기반 보일러와 달리 더 높은 에너지 효율과 낮은 탄소 배출량을 특징으로 한다. 가정 내 태양광 설비로 생산된 재생에너지를 활용하면 에너지 비용 절감 효과도 기대할 수 있다.

삼성전자가 공기열 히트펌프 기반의 'EHS 히트펌프 보일러'를 국내 시장에 본격 출시한다. [사진=삼성전자]

정부는 2035년까지 온실가스 518만 톤 감축을 목표로 히트펌프 제품 350만 대 보급을 계획하고 있다. 올해 144억 원 규모의 예산을 투입하고 가구당 설치비의 최대 70%를 보조금으로 지원해 화석연료 보일러의 전기화 전환을 추진 중이다.

삼성전자의 신제품은 고효율 냉매 압축 기술과 결빙 방지 기술을 갖춰 겨울철 영하의 환경에서도 안정적으로 작동한다. 영하 15도에서도 최대 70도의 고온수를 공급할 수 있다. 실외기 내부에 전기 히터와 동파 방지 밸브를 탑재해 열교환기 동파와 배관 결빙을 방지했다. 영하 25도의 혹한 환경에서도 출수 온도 급격한 감소를 방지하고 동파로 인한 기기 고장을 예방할 수 있다.

삼성전자가 공기열 히트펌프 기반의 'EHS 히트펌프 보일러'를 국내 시장에 본격 출시한다. [사진=삼성전자]

또 대용량 열교환기가 탑재돼 에너지 효율이 높다. 바닥 난방에 주로 사용되는 35℃ 출수 조건에서 계절성능계수(SCOP)는 4.9를 기록했다. 소비 전력 대비 약 5배에 가까운 난방 에너지를 생산할 수 있다는 의미다. 55℃ 출수 조건에서의 SCOP는 3.78이다. 냉매는 R410A보다 지구온난화지수(GWP)가 68% 낮은 R32를 적용했다.

제어기에는 7형 터치 디스플레이가 탑재돼 난방, 급탕 등 히트펌프 시스템 전체를 모니터링하고 제어할 수 있다. 스마트싱스 앱과 연동하면 언제 어디서나 실내 온도와 출수 온도를 확인하고 설정을 조작할 수 있다. 삼성전자는 전국 어디서나 전문 엔지니어를 통해 유지보수 서비스를 제공한다.

kji01@newspim.com