밸로프 G.O.P, '소울워커' 일본 서비스 10주년 업데이트

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캐릭터 2차 승급·신규 레이드 추가

편의점 넷프린트 콜라보·골든위크 특별 혜택



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 밸로프의 자회사 G.O.P가 PC 온라인 액션 RPG '소울워커'의 일본 서비스 10주년을 맞아 대규모 업데이트와 기념 이벤트를 진행한다고 23일 밝혔다.

지난 2016년 일본 시장에 출시한 소울워커는 인기 캐릭터 '어윈'의 2차 승급을 추가한다. '페타 브로치'와 솔로 플레이어 전용 리벨리어스 스타(솔로) 레이드 등 신규 콘텐츠도 함께 선보인다.

이벤트도 다양하게 마련됐다. 지난달 26일부터 진행 중인 '10주년 전야제' 로그인 선물과 수수께끼 이벤트에 이어 신규 레이드 '시크릿 오브젝트' 오픈과 함께 10주년 기념 이벤트가 진행된다. 일본 현지 편의점에서 소울워커 일러스트를 프린트할 수 있는 '넷프린트' 콜라보레이션도 함께 실시한다.

[사진=밸로프]

다가오는 골든위크 기간에는 특별 로그인 선물과 복귀 유저 전용 혜택이 제공되며 캐릭터 담당 성우의 친필 사인이 담긴 색지를 증정하는 추첨 이벤트도 마련됐다.

G.O.P 관계자는 "현재 메인 스토리인 에피소드 3의 대단원을 준비 중으로 이후 이어질 업데이트를 통해 차별화된 재미를 선사하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com