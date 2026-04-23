삼성전기, 부산서 해외 고객 300명 초청행사 개최

AI 시대 핵심 부품 기술 공유

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전기가 인공지능(AI) 시대를 선도하는 핵심부품의 기술 경쟁력을 공유하고 글로벌 고객사와의 협력을 강화한다. AI 서버와 전장 등 성장 사업에 역량을 집중하며 미래 시장 전환에 속도를 낸다는 구상이다.

삼성전기는 오는 24일까지 부산에서 해외 주요 고객사를 초청해 '2026 SEMCO Component College(SCC)'를 개최한다고 23일 밝혔다. 올해 행사는 AI 서버, 네트워크, 전장, 우주항공 등 다양한 분야의 160개 고객사 관계자 300여 명이 참석해 역대 최대 규모로 열렸다.

장덕현 삼성전기 사장이 해외 고객 초청행사(SCC)에서 인사말을 하고 있다. [사진=삼성전기]

'The Core of AI Future'를 주제로 한 이번 행사는 세미나와 전시, 사업장 투어 프로그램으로 구성됐다. 세미나 세션에서는 자율주행 및 전기차 확산에 따른 고신뢰성·고전압 MLCC 요구사항, AI 서버 및 데이터센터 확장에 따른 부품 기술 변화, AI 기반 IT 기기의 부품 채용 트렌드 등을 심층적으로 다뤘다.

전시 부문에서는 자동차용 SOC 및 파워트레인용 고신뢰성 MLCC, AI 서버 및 네트워크용 MLCC, 초박형 파워인덕터 등 핵심 제품을 선보였다. 또한 실제 제품 분석을 기반으로 한 기술 설명과 회로 내 부품 동작 원리에 대한 실무 중심 교육도 함께 제공했다.

삼성전기는 이번 행사를 통해 AI 산업을 선도하는 고객사들과의 협력을 강화하고 하반기 수주 확대 및 신규 비즈니스 기회 창출을 위한 고객 접점을 지속적으로 넓혀나갈 계획이다. 아울러 국내 전장 고객 초청 행사(SAT)와 웨비나 등 다양한 채널을 통해 고객과의 신뢰 관계를 구축하며 미래 시장 대응에 박차를 가할 방침이다.

장덕현 삼성전기 사장은 "AI 시대에는 부품의 성능과 신뢰성이 전체 시스템 경쟁력을 좌우한다"며 "삼성전기는 AI 데이터센터에 필수적인 핵심 부품 솔루션을 공급할 수 있는 세계 유일한 회사"라고 강조했다. 이어 "AI 시대를 현실로 만드는 최적의 파트너로서 고객의 성공을 지원할 것"이라고 밝혔다.

aykim@newspim.com