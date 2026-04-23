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[모닝 리포트] "중동 리스크에 달러 강세, 유가·금리 동반 상승"

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AI 핵심 요약

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  • 중동 지역 지정학적 불안으로 달러화가 소폭 강세를 나타냈다.
  • 호르무즈 해협 긴장과 선박 공격으로 국제유가가 상승하며 인플레이션 우려가 커졌다.
  • 국내 국채금리는 외국인 순매도 영향으로 상승했으나 WGBI 편입 기대가 하단을 지지했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

호르무즈 해협 긴장 지속에 안전자산 선호 확대
소비심리 악화에 유로화 약세, 원화 하락 압력 제한

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 중동 지역의 지정학적 불안이 이어지면서 달러화가 소폭 강세를 나타냈다. 미국이 이란과의 휴전 기간을 연장했음에도 불구하고, 이란의 강경한 입장과 호르무즈 해협 봉쇄 가능성이 부각되며 금융시장의 불확실성이 지속된 영향이다.

키움증권은 23일 보고서에서 "해협 내 선박 공격 소식까지 전해지며 긴장감이 고조됐고, 이에 따라 국제유가는 상승세를 이어갔다"며 "국제유가 상승은 인플레이션 우려를 자극하며 국채금리 상승으로 이어졌다"고 분석했다.

호르무즈 해협 인근의 선박.[사진=로이터 뉴스핌]

미국 에너지정보청(EIA)이 발표한 가솔린 및 정제유 재고가 시장 예상보다 큰 폭 감소한 점도 유가 상승을 뒷받침했다. 이와 함께 이스라엘-레바논 간 긴장 고조까지 더해지며 금과 같은 안전자산 수요도 확대됐다.

외환시장에서는 이러한 흐름 속에 달러화가 강세를 보인 반면, 유로화는 소비심리 악화 영향으로 약세를 나타냈다.

4월 유로존 소비자기대지수가 전월 및 시장 예상치를 하회하면서 경기 둔화 우려가 반영된 결과다. 원화는 NDF 기준 하락 출발이 예상되지만, 달러 반등 압력을 감안할 때 추가 하락은 제한될 것으로 전망된다.

채권시장에서는 국내외 금리가 모두 상승 압력을 받았다. 국내 국고채 금리는 외국인의 국채선물 순매도와 발행 확대 가능성에 영향을 받아 상승 마감했으며, 장기물 중심으로 커브 스티프닝이 나타났다.

다만 WGBI 편입 기대에 따른 자금 유입 가능성이 하단을 지지했다. 미국 국채금리 역시 유가 급등에 따른 기대 인플레이션 상승으로 단기물 중심의 금리 상승세가 나타났으며, 커브는 완만한 베어 플래트닝 흐름을 보였다.

peterbreak22@newspim.com

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정부, 오늘 석유 최고가격 4차고시 [세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 정부가 23일 석유 최고가격 4차 고시(24일 시행)를 발표한다. 최근 2주간 국제유가가 하락해 인하요인이 발생했지만, 기존에 누적된 인상요인이 있어 큰 폭의 조정은 어려운 상황이다. 특히 22일(현지시간) 파키스탄에서 추진됐던 미국-이란의 '종전 협상'이 무산되면서 불확실성이 가중되는 모습이다. 23일 산업통상부에 따르면, 정부는 이날 저녁 석유 최고가격 4차 고시를 발표할 예정이다. 현재 적용되고 있는 3차 고시는 리터당 휘발유 1934원, 경유 1923원, 등유 1530원이다. 인상요인이 있었지만 정부는 민생 안정을 감안해 고심 끝에 동결했다(그래프 참고). 지난 2주간은 국제유가가 하락하면서 원가 부담이 줄어든 상황이다. 하지만 3차 고시 때 인상요인을 제대로 반영하지 못한 상황이어서 큰 폭의 인하는 어려운 상황이다. 하지만 당정 간에도 현재 석유시장에 대한 시각차가 있어 최종 결정까지 진통이 예상된다. 실제로 당정은 지난 22일 저녁 고위당정협의회를 열고 제4차 석유 최고가격을 논의했지만 결론을 내지 못했다. 강준현 민주당 수석대변인은 이날 고위당정협의회 결과 브리핑에서 "4차 석유 최고가격은 시장 영향, 국제유가, 국민 부담을 종합적으로 고려해 결정할 것"이라며 "동결이냐 추가냐에 대해 결론을 내리지 않았다"고 설명했다. 석유업계에서는 소폭의 조정이 있을 것으로 내다보고 있다. 특히 서민들의 삶과 직결되는 경유는 최고가격 인하 가능성이 제기되고 있다. 화물차 운전기사나 택배기사, 자영업자, 농어민 등 생계형 수요자들이 주로 경유를 이용하기 때문이다. 정부 관계자는 "최근 2주간 인하요인이 있는 것은 사실이지만, 기존(3차 고시)에 반영하지 못한 인상요인도 있다"면서 "국민 부담을 종합적으로 고려해 결정하겠다"고 밝혔다. dream@newspim.com 2026-04-23 05:30
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'내란 가담' 이상민 2심 징역 15년 구형 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 조은석 특별검사팀이 22일 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심에서도 징역 15년을 구형했다. 서울고법 형사1부(재판장 윤성식)는 이날 오후 이 전 장관의 내란 중요임무 종사 등 혐의 항소심 결심 공판을 진행했다. 조은석 특별검사팀이 22일 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심에서도 징역 15년을 구형했다. 이상민 전 행정안전부 장관. [사진=뉴스핌 DB] 특검은 "피고인은 특정 언론사의 기능을 완전히 마비시킴으로써 계엄에 비판적인 언론을 봉쇄해 위헌적 계엄에 우호적인 여론을 형성하려 했다"며 이 전 장관에게 징역 15년을 선고해 달라고 재판부에 요청했다. 또한 "본 사건은 대한민국이 수립한 민주주의에 대한 테러"라며 "미완성 이라는 이유와 사상자가 발생하지 않았다는 점은 이 사건의 양형 고려 사항이 아니다"라고 강조했다. 이 전 장관은 계엄법상 주무부처 장관임에도 윤 전 대통령의 위헌·위법적 계엄 선포를 방조하고, 특정 언론사 단전·단수 지시를 전달하는 등 내란에 순차적으로 공모한 혐의로 1심에서 징역 7년을 선고받았다. 특검은 1심 결심에서 징역 15년을 구형한 바 있다. 1심 재판부는 언론사 단전·단수 지시 혐의에 대해 "피고인이 법조인으로서 장기간 근무했고 비상계엄의 의미와 그 요건을 잘 알 수 있는 지위에 있었던 점과 피고인이 언론사 단전·단수에 대한 협조 지시를 하기 직전 경찰청장과의 통화를 통해 국회 상황에 대해 인식하고 있었던 점을 종합해볼 때, 피고인에게 내란 중요임무 종사의 고의 및 국헌문란의 목적이 있었다"며 유죄로 판단했다. hong90@newspim.com 2026-04-22 14:57

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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