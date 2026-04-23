[모닝 리포트] "중동 리스크에 달러 강세, 유가·금리 동반 상승"

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호르무즈 해협 긴장 지속에 안전자산 선호 확대

소비심리 악화에 유로화 약세, 원화 하락 압력 제한

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 중동 지역의 지정학적 불안이 이어지면서 달러화가 소폭 강세를 나타냈다. 미국이 이란과의 휴전 기간을 연장했음에도 불구하고, 이란의 강경한 입장과 호르무즈 해협 봉쇄 가능성이 부각되며 금융시장의 불확실성이 지속된 영향이다.

키움증권은 23일 보고서에서 "해협 내 선박 공격 소식까지 전해지며 긴장감이 고조됐고, 이에 따라 국제유가는 상승세를 이어갔다"며 "국제유가 상승은 인플레이션 우려를 자극하며 국채금리 상승으로 이어졌다"고 분석했다.

호르무즈 해협 인근의 선박.[사진=로이터 뉴스핌]

미국 에너지정보청(EIA)이 발표한 가솔린 및 정제유 재고가 시장 예상보다 큰 폭 감소한 점도 유가 상승을 뒷받침했다. 이와 함께 이스라엘-레바논 간 긴장 고조까지 더해지며 금과 같은 안전자산 수요도 확대됐다.

외환시장에서는 이러한 흐름 속에 달러화가 강세를 보인 반면, 유로화는 소비심리 악화 영향으로 약세를 나타냈다.

4월 유로존 소비자기대지수가 전월 및 시장 예상치를 하회하면서 경기 둔화 우려가 반영된 결과다. 원화는 NDF 기준 하락 출발이 예상되지만, 달러 반등 압력을 감안할 때 추가 하락은 제한될 것으로 전망된다.

채권시장에서는 국내외 금리가 모두 상승 압력을 받았다. 국내 국고채 금리는 외국인의 국채선물 순매도와 발행 확대 가능성에 영향을 받아 상승 마감했으며, 장기물 중심으로 커브 스티프닝이 나타났다.

다만 WGBI 편입 기대에 따른 자금 유입 가능성이 하단을 지지했다. 미국 국채금리 역시 유가 급등에 따른 기대 인플레이션 상승으로 단기물 중심의 금리 상승세가 나타났으며, 커브는 완만한 베어 플래트닝 흐름을 보였다.

peterbreak22@newspim.com