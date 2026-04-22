셀트리온, 1000억원 자사주 추가 매입…"주주환원 강화"

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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 셀트리온은 22일 이사회를 통해 약 1000억원 규모의 자사주 매입을 결정했다고 밝혔다. 회사는 총 49만2611주를 오는 23일부터 장내에서 매수할 계획이다.

이번 결정은 중동 전쟁 등 외부 불확실성으로 기업가치가 저평가된 상황을 완화하고 주주가치를 제고하기 위한 조치로 풀이된다.

셀트리온 CI [사진=셀트리온 제공]

특히 지난 13일 약 1조8000억원 규모의 자사주 소각을 마무리한 지 열흘도 채 지나지 않아 추가 매입에 나섰다. 앞서 셀트리온은 자사주 911만주(발행주식 총수의 약 4%)를 소각하며 주당 가치 제고 기반을 마련한 바 있다.

이번 자사주 매입은 지난 3월 발표한 기업가치 제고(밸류업) 계획의 일환이기도 하다. 시장 상황에 따라 추가 주주환원을 실시하겠다는 방침을 이행한 것이다.

셀트리온은 지난해 자사주 소각과 현금배당 등을 통해 약 103%의 주주환원율을 기록했다. 이는 동종 업계 최고 수준으로, 회사가 제시한 3년 평균 목표치인 40%를 크게 웃도는 수치다.

셀트리온 관계자는 "대규모 자사주 소각에 이어 곧바로 자사주 매입을 결정한 것은 외부 불확실성 속에서도 주주가치를 최우선으로 하겠다는 의지의 표현"이라며 "견조한 실적 성장과 적극적인 주주환원 정책을 통해 기업가치 상승과 주주이익의 선순환 구조를 만들어 나가겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com