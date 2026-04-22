주사기 재고량 4646만개…생산량, 전년 대비 14.1% 증가

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제조업체 업무협의·협조 성과

추가 생산 물량, 안정적 조치

"매석매석 행위 발견 시 신고"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 지난 21일 오후 5시 기준 주사기 당일 총 재고량이 4646만개로 집계됐다.

식품의약품안전처는 22일 주사기 생산 등 일일 수급 동향을 발표했다.

21일 오후 5시 기준 당일 총 재고량은 4646만개다. 주사기 생산량은 435만개, 출고량은 555만개로 집계됐다.

지난주 시행된 매점매석 금지 고시 시행 이후 일주일 동안의 일일 평균생산량은 전년도 생산실적(일단위 환산) 대비 14.1% 증가했다. 식약처는 제조업체와의 업무협의와 협조에 따른 것으로 파악된다고 설명했다. 추가로 생산된 물량은 온라인 몰이나 수급이 필요한 병·의원에 안정적으로 공급될 수 있도록 조치하고 있다.

식약처는 주사기 제조·판매업체가 매점매석행위를 하고 있음을 인지한 자는 '주사기 및 주사침 매점매석행위 신고센터' 또는 'QR(링크)'를 통해 신고해 달라고 당부했다. 신고된 내용에 대해 법 위반 여부를 점검하고 고발 등의 조치할 예정이라고 밝혔다.

식약처는 "주사기 생산 등 일일 수급동향(월~금)을 투명하게 공개할 것"이라며 "관련 부처와 협조하여 필수 의료기기가 안정적으로 의료현장 등에 공급될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

sdk1991@newspim.com