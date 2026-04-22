라인게임즈, '엠버 앤 블레이드' 파이널 데모 공개

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연내 얼리 액세스 출시 목표…글로벌 관심도 높아

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 라인게임즈가 자체 개발한 프리미엄 서바이버라이크 게임 '엠버 앤 블레이드'의 파이널 데모를 22일 공개했다. 연내 얼리 액세스 출시를 목표로 하고 있다.

이번 데모는 사용자 피드백을 반영해 완성도를 높였다. 프롤로그를 포함한 스토리 연출을 강화해 게임 세계관에 대한 몰입도를 높이는 데 중점을 뒀다.

라인게임즈가 자체 개발한 프리미엄 서바이버라이크 게임 '엠버 앤 블레이드'의 파이널 데모를 22일 공개했다. [사진= 라인게임즈]

전투 시스템도 개선됐다. 다대일 전투 규모를 확대해 화면을 채우는 적들을 격파하는 액션감을 구현했으며 캐릭터 동작과 밸런스를 조정해 더 빠르고 경쾌한 전투 템포를 완성했다.

'엠버 앤 블레이드'는 서바이버와 소울라이크 장르의 장점을 결합한 게임이다. 다크 판타지 세계관을 배경으로 한 서사와 적들을 섬멸하는 액션을 특징으로 하며 정교한 컨트롤과 전략적 판단이 필요한 보스전을 포함하고 있다.

글로벌 시장에서도 주목받고 있다. 지난해 10월 에픽게임즈 스토어에 입점했을 때 'Top Demos' 타이틀 부문 1위에 올랐고 올해 2월에는 에픽게임즈 스토어 '2026년 기대되는 타이틀'로 선정됐다.

라인게임즈는 파이널 데모 공개를 통해 게임성을 최종 점검하고 완성도를 높이는 작업을 거쳐 연내 얼리 액세스 출시를 준비할 계획이다. PC뿐 아니라 콘솔 플랫폼 발매도 검토 중이다. 파이널 데모는 에픽게임즈 스토어와 스팀에서 플레이할 수 있다.

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