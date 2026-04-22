심플랫폼, 한국축산데이터와 마이크로 데이터센터 확산 MOU 체결

현장형 AI 인프라 구축…데이터 수집부터 운영까지 통합 지원

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 산업용 AX 전문기업 심플랫폼은 한국축산데이터(AID)와 마이크로 데이터센터(MDC) 기반 디지털 인프라 확산을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 22일 밝혔다. 이번 협약은 AI·데이터 중심 산업 환경에 필요한 현장형 인프라를 구축하고, 기업의 AI 전환(AX) 추진 기반을 마련하기 위해 추진됐다.

회사에 따르면 양사는 중앙 집중형 데이터센터의 한계를 보완하는 엣지(Edge) 기반 인프라 확산에 협력할 계획이다. 산업 현장 가까이에서 데이터를 처리·분석할 수 있는 마이크로 데이터센터를 기반으로 실시간 대응이 가능한 AI 운영 환경을 구현하는 것이 핵심이다. 마이크로 데이터센터는 소형 모듈 형태로 구축돼 기존 대형 데이터센터보다 구축 기간이 짧고 비용 부담이 낮아, 중소·중견기업의 AI 도입 대안으로 주목받고 있다.

특히 심플랫폼은 이번 협약을 계기로 자사의 산업용 AX 플랫폼을 기반으로 마이크로 데이터센터 구축과 운영 전반을 아우르는 올인원 패키지를 제공할 계획이다. 데이터 수집부터 분석, 운영까지 전 과정을 통합 지원해 기업들이 별도의 복잡한 인프라 구축 부담 없이 AX를 추진할 수 있도록 돕겠다는 구상이다.

심플랫폼 임대근 대표이사, 한국축산데이터 경노겸 대표이사가 기념촬영을 하고있다. [사진=심플랫폼]

또한 최근 산업 현장에서는 AI 도입 필요성이 커지고 있지만, 인프라 부족과 초기 투자 부담, 전문 인력 확보 문제로 실제 도입에는 제약이 적지 않았다. 이에 따라 데이터 처리 인프라를 현장 중심으로 분산 구축할 수 있는 마이크로 데이터센터가 현실적인 대안으로 부상하고 있다는 평가다.

임대근 심플랫폼 대표는 "AI 전환은 더 이상 선택이 아닌 필수 과제가 됐지만, 이를 뒷받침할 인프라 부족이 산업 현장의 가장 큰 과제로 작용해왔다"며 "마이크로 데이터센터와 AX 플랫폼을 결합한 올인원 패키지를 통해 기업들이 보다 빠르고 효율적으로 AX를 실현할 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.

한편 심플랫폼은 산업용 AX 플랫폼 '누비슨(Nubison)'을 기반으로 제조, 공공, 헬스케어 등 다양한 분야에서 AI 적용을 확대해왔으며, 이번 협약을 계기로 마이크로 데이터센터를 중심으로 한 차세대 산업 인프라 시장 공략에 속도를 낼 계획이다.

nylee54@newspim.com