청량리 롯데캐슬 하이루체, 이달 입주

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 서울 아파트 분양가 상승세가 이어지는 가운데, 기존 확보 주택에 대한 실거주 수요가 확대되는 흐름이 나타나고 있다.

주택도시보증공사(HUG)에 따르면 2026년 2월 기준 서울 민간아파트의 3.3㎡당 평균 분양가는 5,264만 원으로 집계됐다. 이는 2025년 2월 대비 18.86%, 2023년 2월 대비 약 72.9% 상승한 수준이다. 전용 59㎡ 기준으로 환산할 경우 분양가는 약 7억 원대 중반에서 최근 13억 원 안팎까지 오른 것으로 추산된다.

이처럼 분양가 상승 폭이 확대되면서 신규 분양 진입 부담이 커지고, 확보한 주택에 직접 거주하려는 수요가 증가하는 추세다. 세금 부담과 시장 변동성 등이 영향을 미친 것으로 분석된다.

[이미지=청량리 롯데캐슬 하이루체]

이달 입주를 앞둔 '청량리 롯데캐슬 하이루체'는 지하 6층~지상 18층, 9개 동, 전용면적 39~84㎡, 총 761가구 규모로 조성된다. 청량리 일대 정비사업이 진행 중인 지역에 위치해 주거 환경 개선이 기대되는 곳이다.

교통 여건으로는 청량리역을 통해 수도권 전철 1호선, 수인분당선, 경의중앙선, 경춘선 이용이 가능하다. 향후 GTX-B·C 노선과 복합환승센터 개발이 예정돼 있어 교통 접근성 변화도 예상된다.

생활 인프라로는 인근 초·중·고교와 대형 상업시설, 의료시설 등이 위치해 있으며, 홍릉근린공원 접근도 가능하다. 단지 내에는 피트니스센터, 실내 골프연습장, GX룸, 북카페, 독서실 등 커뮤니티 시설이 조성될 예정이다.

부동산 업계에 따르면 해당 단지 전용 84㎡ 입주권은 19억 원 수준에서 호가가 형성돼 있으며, 전용 59㎡는 14억~16억 원대에서 매물이 형성된 것으로 전해졌다. 분양가 상승 흐름 속에서 입주 단지를 중심으로 실거주 수요가 이어지는 모습이다.

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