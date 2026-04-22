김민석 총리 "최고가격제 시행으로 물가폭등 방지 효과 분명"

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22일 서울청사서 비상경제본부회의 개최

"긍정적 효과와 여러 의견 고려해 4차 시행 여부 결정"

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김민석 국무총리는 4차 석유 최고가격제 시행 결정을 앞둔 22일 "분명한 것은 최고가격제 시행으로 물가폭등 방지, 소비위축 완화, 화물기사 등 유가 민감계층에 대한 충격완화 등 긍정적 효과가 확인됐다는 점"이라고 밝혔다.

김 총리는 이날 정부서울청사에서 비상경제본부회의를 열고 "정부는 최고가격제의 긍정적 효과와 여러가지 의견들을 충분하게 신중하게 고려해 4차 시행 여부를 결정하겠다"며 이같이 말했다.

현재 시행되는 제3차 석유 최고가격제는 오는 23일 종료된다. 정부는 4차 시행 여부 결정을 앞두고 있다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 김민석 국무총리가 22일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 비상경제본부 회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.04.22 gdlee@newspim.com

김 총리는 또 "중동 전쟁이 장기화의 피해를 가장 크게 그리고 먼저 체감하는 것은 중소기업과 생활취업계층이다"라며 "정부가 편성한 추경이 중소기업과 서민들에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 적극 소통하면서 강구해가겠다"고 했다.

김 총리는 이번 위기를 에너지 전환의 기회로 삼아야 한다는 방향성도 재차 제시했다.

그는 "코로나 위기는 우리에게 방역시스템을 개선하고 바이오제약산업 육성을 적극 추진하는 계기가 됐다"며 "이번 위기를 통해서도 공급망 다변화, 에너지 전환, 순환경제 확대 등 다양한 분야에서 절감된 변화 필요성을 바탕으로, 한편으로는 중동 전쟁 장기화 피해 상황도 챙기면서, 또 미래를 내다보면서 전통적인 화석연료 의존의 경제를 탈피하고 변화와 혁신을 나아가기 위한 과제 발굴도 함께해주시길 바란다"고 덧붙였다.

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