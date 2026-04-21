보훈부, 14개 보훈단체장 초청… 독립유공자·참전유공자 예우 강화 방향 논의

AI 핵심 요약beta
- 국가보훈부가 21일 권오을 장관 주재로 14개 보훈단체와 정책간담회를 열었다.
- 보훈 정책 성과를 보고하고 독립유공자 보상 확대 등 제도 개선을 설명했다.
- 민주적 운영과 소통 강화로 보훈문화 확산을 논의했다.
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권오을 장관 "보훈단체와 긴밀 소통해 보훈가족 실질 복지·예우 강화"
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국가보훈부는 21일 서울 영등포구 공군호텔에서 권오을 장관 주재로 14개 보훈단체 중앙회장과 정책간담회를 열어 최근 보훈 정책 추진 성과와 보훈단체의 미래 발전 방안을 논의했다.
이날 간담회에는 광복회, 상이군경회, 전몰군경유족회, 재향군인회 등 14개 단체 중앙회장과 보훈부 관계자 등 약 80명이 참석했다.
보훈부는 간담회에서 국민주권 정부 출범 이후 추진해 온 보훈정책의 주요 성과를 보고했다. 보훈단체협력관은 독립유공자 유족에 대한 보상 범위를 확대하고, 참전유공자 배우자 생계지원금을 신설하는 등 제도 개선 내용을 중심으로 정책 추진 경과를 설명했다. 이어 각 단체장들은 단체별 현안을 공유하고, 바뀐 정책 환경 속에서 보훈단체가 어떤 역할을 해야 하는지에 대해 의견을 제시했다.
보훈부와 보훈단체들은 특히 민주적·투명한 단체 운영을 통해 국민 신뢰를 높이고, 국민과 함께하는 보훈문화 확산이 필요하다는 데 공감대를 이뤘다. 참석자들은 간담회 이후에도 정례적인 소통 창구를 유지하고, 정책 수립 과정에서 보훈단체 의견을 보다 적극적으로 반영하는 방안도 논의했다.
권오을 장관은 모두발언에서 "보훈단체는 국가를 위한 희생과 헌신의 역사를 오늘의 대한민국과 이어주는 소중한 동반자"라며 "보훈단체와의 긴밀한 소통을 이어가면서, 오늘 제기된 의견을 토대로 보훈가족의 실질적인 복지 향상과 예우 강화를 추진하겠다"고 말했다.
gomsi@newspim.com