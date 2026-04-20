전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.21 (화)
KYD 디데이
정치 국방·안보

속보

더보기

'마지막 국외 독립유공자' 이하전 지사, 80년 만에 고국 품으로

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 국가보훈부가 20일 이하전 지사 유해를 22일 봉환한다.
  • 104세로 별세한 이 지사는 1938년 비밀결사 조직으로 항일운동했다.
  • 이번 봉환으로 80년 만에 독립유공자 유해봉환 사업이 마무리된다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

1946년 삼의사 이후 80년… 유해 봉환식 22일 거행
평양 출신 17세 비밀결사 소년, 치안유지법 징역 2년 6월
서울현충원 거쳐 대전현충원 안장…국가 의전으로 영면

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국외에 남아 있던 마지막 독립유공자인 이하전 지사(1921~2026)가 광복 80년을 앞둔 해에 고국으로 돌아온다. 1946년 윤봉길·이봉창·백정기 의사 유해 봉환으로 시작된 독립유공자 귀환 사업이 80년 만에 사실상 종착점에 이르렀다는 평가가 나온다.

국가보훈부는 20일 "지난 2월 미국 캘리포니아에서 향년 104세로 별세한 이하전 지사의 유해 봉환식을 오는 22일 오전 서울 동작구 국립서울현충원 현충선양광장에서 거행한다"고 밝혔다. 이어 같은 날 오후 3시 국립대전현충원에서 안장식을 갖고 배우자 고(故) 고인숙 여사와 합장한다.

이 지사는 1921년 평양 출생으로, 17세였던 1938년 평양 숭인상업학교 재학 중 비밀결사 '독서회'를 조직하며 항일운동에 뛰어들었다. 같은 해 조직 명칭을 '축산계'로 바꾸고 월례회를 통해 독립정신 고취와 실력양성을 결의하는 '오등의 서사'를 작성·암송하는 등 조직적 활동을 이어갔다.

이하전 지사 유해봉환식 주제 이미지. [사진=국가보훈부 제공] 2026.04.20 gomsi@newspim.com

1939년에는 독립운동 자금 마련을 위해 8원을 출연했고, 김구섭으로부터 도산 안창호의 사진을 받아 그 정신을 계승하는 상징적 활동도 병행했다. 이후 일본으로 건너가 도쿄 호세이대학 예과에 재학 중이던 1941년 1월, 비밀결사 활동이 발각돼 일본 경찰에 체포됐다. 같은 해 12월 평양지방법원에서 치안유지법 위반으로 징역 2년 6월형을 선고받고 옥고를 치렀다.

정부는 이러한 공적을 인정해 1990년 건국훈장 애족장을 추서했다. 특히 이번 봉환은 해외에 안장된 독립유공자 유해 봉환 사업의 '마지막 사례'라는 점에서 상징성이 크다. 1946년 백범 김구 주도로 시작된 유해 봉환은 이번까지 총 156위에 이른다.

봉환식은 '영원한 청년, 다시 피는 봄'을 주제로 약 55분간 진행된다. 독립유공자 후손인 손범수 아나운서가 사회를 맡고, 80년 봉환 역사를 조망하는 영상으로 시작한다. 이어 공적 소개, 헌정 공연, 헌화·분향, 추모사 순으로 이어지며, 바리톤 김기훈과 연세대 후배들이 가곡 '향수'를 합창하는 추모 공연도 예정돼 있다.

유해는 하루 전인 21일 인천국제공항을 통해 국내로 들어온다. 권오을 국가보훈부 장관은 같은 날 오후 6시 30분 인천공항 제2터미널에서 직접 영접할 계획이다. 이후 국방부 의장병이 운구를 맡아 국가 의전으로 봉환 절차가 진행된다.

권 장관은 "독립을 위해 헌신한 영웅을 고국으로 모시는 것은 국가의 책무이자 마지막 소명"이라며 "국민과 함께 그 헌신을 기억하고 최고의 예우로 영면을 돕겠다"고 밝혔다.

gomsi@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
"미 해군, 이란 화물선 타격 후 억류" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 미 해군이 걸프 오만만에서 이란 국적 화물선 '투스카(TOUSKA)'를 공격 후 억류했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스 소셜에 "오늘, '투스카'라는 이름의 이란 국적 화물선이 우리의 해상 봉쇄를 뚫으려 시도했고, 그들에게 좋지 않게 끝났다"며 이 같은 소식을 전했다. 트럼프 대통령에 따르면 투스카는 길이 약 274m(900피트), 중량은 항공모함에 버금가는 대형 화물선이다. 이날 미국의 해상 봉쇄선을 돌파하려다 미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함에 의해 저지됐다. 트럼프 대통령은 "미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함이 오만만에서 투스카를 차단하고 정선하라는 공정한 경고를 보냈다"면서 "이란 선원들이 말을 듣기를 거부하자, 우리 해군 함정은 엔진룸에 구멍을 뚫어 그들을 즉시 멈춰 세웠다"고 설명했다. 그러면서 "지금 현재 미 해병대가 해당 선박을 억류하고 있다"고 했다. 트럼프 대통령은 투스카가 과거 불법 활동 이력으로 미 재무부 제재 대상에 올라 있는 선박이라며 "선박을 완전히 확보했으며 현재 화물을 조사 중"이라고 덧붙였다. 이번 선박 억류 발표는 이란이 미·이란 2차 협상을 전격 거부한 직후 나왔다. 앞서 트럼프 대통령은 미국 협상 대표단이 오는 20일 저녁 파키스탄 이슬라마바드에 도착할 예정이라고 밝혔지만 이란 국영매체는 이란 측이 미국의 과도한 요구를 이유로 2차 협상을 거부했다고 전했다. 도널드 트럼프 미국 대튱령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.20 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-04-20 04:46
사진
국회에 '특별감찰관' 임명 절차 요청 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 19일 국회에 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 요청했다. 강훈식 대통령비서실장은 이날 춘추관에서 브리핑을 갖고 "이 대통령은 공직 기강을 확립하고 국정 운영의 투명성을 제고하기 위해 국회가 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 다시 한 번 요청했다"고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 탑승하기 위해 이동하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com 강 실장은 "이 대통령은 지난해 7월 취임 30일 기자회견에서 대통령 선거 공약이었던 특별감찰관 임명 추진에 대한 입장을 밝힌 바 있고, 저 역시 작년 12월 국회에 특별감찰관 후보 추천을 요청했었다"며 "특별감찰관은 그 존재만으로도 대통령과 정부에 대한 신뢰, 국민의 신뢰를 높이는 역할을 할 수 있다"고 설명했다. 그러면서 강 실장은 "이 대통령은 모든 권력은 제도적 감시를 받아야 한다는 민주주의와 국민주권의 원칙 아래 특별 감찰관 임명이 반드시 필요하다고 생각하고 있다"며 "특별감찰관 임명을 위해서는 특별감찰관 법상 먼저 국회의 서면 추천이 필요하다. 대통령이 확고한 의지를 표명한 만큼 국회가 조속히 관련 절차를 개시해 달라"고 밝혔다. 특별감찰관 제도는 대통령의 배우자와 4촌 이내 친족, 대통령 비서실 수석비서관 이상의 공무원을 감찰하는 기관이다. 국회가 15년 이상의 판사·검사 또는 변호사 경력자 중 3명을 특별감찰관 후보자로 추천하면 대통령이 이 가운데 1명을 임명하도록 규정한다. 지난 2014년 처음 도입됐으나 2016년부터 10년 동안 빈 자리로 남아 있다. 2016년 박근혜 정부 당시 이석수 특별감찰관 이후 문재인·윤석열 정부에서 임명하지 않으며 공석을 유지 중이다. pcjay@newspim.com 2026-04-19 15:30

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동