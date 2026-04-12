"성과 내면 보상받는다"… 국가보훈부 '특별성과 포상' 첫 시행

공공임대 지원·의료 위기 대응 등, 국민이 체감한 성과 중심 평가

정책 구조 개선에 2팀·2인 선정… 장관 표창 및 포상금 수여

권오을 장관 "보훈은 역사·정체성 지키는 행정… 성과형 문화 확산"

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국가보훈부가 국민 체감형 보훈행정 성과를 낸 조직과 공무원을 직접 포상하는 '제1회 특별성과 포상식'을 10일 서울지방보훈청에서 열었다. 이번 행사는 행정 실적이 아닌 눈에 보이는 개선효과를 기준으로 평가해, 성과를 내면 반드시 보상받는다는 원칙을 제도화한 첫 사례다.

권오을 국가보훈부 장관이 지난 10일 서울 용산구 서울지방보훈청에서 열린 '제1회 특별성과 포상식'에서 성과 우수자들에게 시상하고 있다. [사진=국가보훈부 제공] 2026.04.12 gomsi@newspim.com

이번 포상에는 제도 혁신, 위기 대응, 복지 확대 등 세 분야에서 구조적 개선을 이끈 팀과 개인이 선정됐다.

생활안정과 주택지원팀은 고시원·반지하 등 열악한 주거환경에 거주하는 독립유공자 후손에게 공공임대주택을 제공하는 '보훈보금자리' 사업을 추진해 주거 취약 보훈가족의 삶의 질을 실질적으로 끌어올렸다는 평가를 받았다. 해당 팀엔 포상금 300만 원이 수여됐다.

보훈의료정책과 의료지원팀은 지난해 의사 집단행동으로 의료공백이 발생한 상황에서 보훈병원 비상진료체계를 가동, 보훈대상자의 진료공백을 최소화했다. 이를 통해 국가 책임형 보훈의료체계의 안정성을 확보한 점이 인정돼 포상금 200만 원을 받았다.

개인 부문에선 두 명의 사무관이 각각 100만 원의 특별성과 포상을 수상했다. 보훈단체협력담당관실 소속 사무관은 국가유공자 고령화에 따라 단체 회원 자격을 유족까지 확대, 재일학도의용군·6·25참전유공자회·월남전참전유공자회 등 주요 단체의 지속가능성을 높였다. 이는 호국정신을 차세대에 계승할 기반을 구축했다는 점에서 주목받았다.

권오을 국가보훈부 장관이 지난 10일 서울 용산구 서울지방보훈청에서 열린 '제1회 특별성과 포상식'에서 성과 우수자들과 기념촬영을 하고 있다. [사진=국가보훈부 제공] 2026.04.12 gomsi@newspim.com

보훈문화정책과 사무관은 친일귀속재산 관리체계를 재정비하고 채권관리 및 환수 시스템을 강화해, 공공자산의 투명성과 재정 건전성을 높였다. 동시에 역사적 정의 실현의 제도적 기반을 공공정책 영역에서 뒷받침했다는 평가를 받았다.

권오을 장관은 "이번 포상은 국민이 체감할 수 있는 변화를 만들어낸 공직자에게 정당한 보상을 제공한 첫걸음"이라며 "보훈은 행정의 영역을 넘어 국민의 역사와 국가 정체성을 유지·발전시키는 핵심 업무"라고 말했다. 그러면서 "성과 중심의 보훈행정 혁신을 한층 강하게 추진하겠다"고 했다.

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