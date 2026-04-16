이재명 정부 첫 4·19혁명 포상… 민주주의 뿌리 세운 70명에게 건국포장

3년 만의 포상, 과거사 심사·자료 발굴 통해 798명 검토

학생 57명·여성 11명 포함… 4·19·3·15·2·28 순으로 포상

누적 유공자 1234명…"숨은 주역 끝까지 예우하겠다"

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국가보훈부는 제66주년 4·19혁명 기념일을 맞아 4·19혁명을 주도하고 대한민국 민주주의 발전에 기여한 인물 70명에게 건국포장을 수여한다고 16일 밝혔다. 2023년 31명의 유공자를 포상한 이후 3년 만이며, 현 이재명 정부 들어 처음이다.

이번 포상은 신청서 제출자와 각종 과거사 관련 자료를 종합해 이루어진 것으로, '진실화해를 위한 과거사정리위원회'가 인정한 3·15의거 참여자 449명 등을 포함한 총 798명에 대해 심사가 진행됐다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자 = 이재명 더불어민주당 대표가 19일 오전 서울 강북구 국립4.19민주묘지에서 거행된 제64주년 4.19혁명 기념식을 마친 뒤 민주묘지를 둘러보고 있다. 2024.04.19 yym58@newspim.com

국가보훈부는 개인이 당시 참여 사실을 입증하기 어려운 점을 감안해 직접 자료를 수집하고, 현장 참여자들의 증언을 반영하는 방식으로 혁명 정신의 확산에 기여한 인물까지 폭넓게 조사했다고 설명했다.

포상자 70명 중 당시 고등학생이 32명, 대학생이 25명, 일반인이 13명이다. 여성은 11명으로 집계됐다. 사건별로는 ▲4·19혁명 36명 ▲마산 3·15의거 24명 ▲대구 2·28민주운동 8명 ▲대전 3·8민주의거 1명 ▲광주 3·15의거 1명 순이다.

1960년 2월 대구 경북고 2학년 재학 중 2·28시위를 계획하고 당일 시위대 행렬을 지킨 김영갑 선생, 마산 제일여고 3학년으로 김주열 열사 시신 인양 후 4월 2차 마산 시위 선두에 섰던 김송자 선생 등이 대표적이다. 서울대 약학과 4학년으로 동기·후배를 이끌고 4·19 시위에 참여했던 김한주 선생도 이번 포상 명단에 포함됐다. 김 선생은 이후 베트남전에 참전하여 2001년 참전유공자로 등록된 바 있다.

1962년 최초 포상 이후 지금까지 4·19혁명 관련 공적으로 포상을 받은 인원은 총 1234명이다. 유형별로는 희생자 186명, 부상자 363명, 공로자 685명이다.

권오을 보훈부 장관은 "국민주권 정부 첫 4·19 기념일 포상은 민주주의의 뿌리인 4·19 정신을 되새기고, 독재에 맞서 자유의 가치를 지켜낸 분들의 헌신을 국가가 끝까지 예우하겠다는 의지"라며 "앞으로도 4·19혁명의 숨은 주역들을 한 분이라도 더 찾아내고 포상할 수 있도록 지속적으로 발굴할 것"이라고 밝혔다.

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