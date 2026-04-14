국가보훈부, 순직 소방관 2인 안장식 맞춰 전국 조기 게양

AI 핵심 요약beta
- 국가보훈부가 14일 고 박승원 소방경과 고 노태영 소방교 안장식에 맞춰 전국 보훈기관에 조기를 게양했다.
- 두 사람은 12일 전남 완도 수산물 가공업체 냉동창고 화재 진압 중 순직했다.
- 보훈부는 국가유공자 등록과 지원 절차를 신속히 착수하며 유족 예우를 약속했다.
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권오을 보훈부장관 "국민 생명 지킨 희생, 끝까지 예우로 보답"
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국가보훈부는 14일 오후 국립대전현충원에서 열리는 고(故) 박승원 소방경과 고(故) 노태영 소방교 안장식에 맞춰 전국 지방보훈관서와 국립묘지, 보훈단체, 소속 공공기관에 조기를 게양한다고 밝혔다. 두 사람은 지난 12일 전남 완도군 군외면의 한 수산물 가공업체 냉동창고 화재 현장에서 진압 작전 중 끝내 순직했다.
보훈부는 국민의 생명과 안전을 지키는 임무 수행 중 희생된 제복근무자에 대해 안장식 당일 조기를 게양하는 관례를 유지하고 있다. 앞서 고(故) 성공일 소방교, 채수근 상병, 이재석 경장 등에 이어 아홉 번째 사례에 해당한다.
당국은 두 순직 소방공무원을 국가유공자로 예우하는 절차를 즉시 착수했다. 소방청 및 인사혁신처 등 관계 부처와 협조해 유공자 등록과 지원이 지체 없이 이뤄질 수 있도록 행정 절차를 조율 중이다. 국가보훈부 관계자는 "공무 수행 중 희생된 이들에 대한 국가적 예우는 신속성과 정확성이 핵심"이라며 "보상 및 지원 프로그램이 차질 없이 진행될 것"이라고 전했다.
권오을 장관은 "국민의 생명과 안전을 지키기 위해 헌신한 두 소방공무원의 숭고한 희생을 깊이 기리며, 국민 추모의 뜻을 조기 게양으로 표현하기로 했다"며 "남은 가족에 대한 예우를 끝까지 책임지고, 제복근무자를 존중하는 보훈 문화를 확산해 가겠다"고 밝혔다.
고 박승원 소방경과 고 노태영 소방교의 안장식은 14일 오후 4시 30분, 국립대전현충원 소방공무원 묘역에서 권오을 장관과 유족, 전국 소방 관계자 등이 참석한 가운데 최고 예식 절차에 따라 엄숙히 진행된다.
gomsi@newspim.com