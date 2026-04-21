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'농촌 돌봄+의료'까지 묶는다…농식품부, 사회적 농업 통합 모델 성과

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AI 핵심 요약

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  • 농림축산식품부가 사회적 농장과 의료복지사협을 연계한 시범사업에서 농촌 돌봄 통합 모델의 효과를 확인했다.
  • 경기 양평군 시범사업 참여자들은 신체 기능과 인지 활성도가 개선되고 사회적 소통이 늘어났다.
  • 농식품부는 산청, 양평, 화성 등으로 의료복지사협 기반 돌봄 서비스를 확대할 계획이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

농장·의료·생활서비스 결합 실험
양평 사업서 건강지표 개선 확인

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 농촌에서 농업 활동과 의료, 생활 돌봄을 결합한 통합 서비스 모델이 실제 효과를 보이며 새로운 지역 돌봄 대안으로 떠오르고 있다.

농림축산식품부가 사회적 농장과 의료복지사회적협동조합을 연계해 추진한 시범사업에서 신체 기능과 인지 활성도 개선 등 가시적인 성과가 확인되면서, 분절돼 있던 농촌 돌봄 체계를 하나로 묶는 정책 확장 가능성에 관심이 쏠린다.

농식품부는 '사회적 농업-의료복지사회적협동조합 연계 시범사업'을 통해 농업 기반 돌봄과 의료 서비스를 통합 제공하는 농촌형 돌봄 모델의 효과를 확인했다고 21일 밝혔다.

추석인 17일 충남 당진시 삽교호 인근 농경지에서 벼가 익어가고 있다. 2024.09.17 [사진=뉴스핌DB]

시범사업은 경기 양평군에서 진행됐다. 의료복지사협이 서비스 공동체로 참여해 사회적 농장과 협력하는 구조다.

사회적 농장은 농업 활동을 활용해 취약계층에 돌봄과 교육, 고용을 제공하고, 서비스 공동체는 식사와 빨래 등 일상생활 지원을 담당한다.

현장에서는 농업 활동과 의료 서비스가 결합된 형태로 운영됐다. 사회적 농장은 복지시설 이용자를 대상으로 딸기 수확과 허브 향낭 만들기 등 야외 중심 프로그램을 제공했다.

양평의료복지사협은 활동 전후 기초 진료를 진행하고 건강 상태에 맞춘 유기농 식단을 제공하는 등 전반적인 의료 자문을 맡았다.

그 결과 참여자들은 실내 중심 생활에서 벗어나 농장에서 스스로 보행을 시도하고 활동에 적극 참여하는 모습을 보였다.

참여자 간 소통도 늘었고, 신체 기능과 인지 활성도 등 주요 의료 지표 역시 활동 전후 개선된 것으로 나타났다.

이번 성과를 바탕으로 양평 지역 사회적 농장과 의료복지사협은 취약계층을 대상으로 한 사회적 농업 서비스를 지속 확대할 계획이다.

농식품부도 의료복지사협의 역할을 농촌 서비스 주체로 확대하는 데 속도를 낸다.

실제로 산청에 이어 양평과 화성 의료복지사협도 올해부터 농식품부 지원을 받아 돌봄·의료 서비스를 수행한다.

주민이 혈압과 혈당 등 기초 건강 데이터를 측정해 플랫폼에 입력하면 의료진이 이를 바탕으로 대상자를 선별해 방문 진료를 지원하는 방식이다.

전한영 농촌정책국장은 "앞으로도 지역 내 서비스 주체를 지속 발굴해 지역 중심 돌봄 체계를 강화해 나가겠다"고 말했다.

plum@newspim.com

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