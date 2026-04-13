농식품부, '클린농촌' 본격 가동…주민 참여로 영농폐기물 문제 해결 나선다

AI 핵심 요약beta
- 농림축산식품부가 13일 충남 태안군에서 주민 참여형 '클린농촌 만들기' 사업 발대식을 열었다.
- 올해 68억원을 투입해 지역 주민이 주도하는 '클린농촌단'을 중심으로 농촌 환경 개선에 나선다.
- 송미령 장관은 현장에서 주민들과 함께 폐비닐과 농약용기 수거 활동에 참여했다.
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폐비닐·농약용기 수거…"농촌 정주여건 개선 기대"
[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 농림축산식품부가 농촌 쓰레기 문제 해결을 위해 주민 참여형 '클린농촌 만들기' 사업을 본격 추진한다.
농식품부는 13일 충남 태안군에서 '농어촌 쓰레기 수거 지원사업' 발대식을 열었다고 밝혔다.
농식품부는 올해 68억원을 투입해 지역 주민이 직접 참여하는 '클린농촌단'을 중심으로 농촌 환경 개선에 나선다.
이번 사업은 방치된 쓰레기와 영농 폐기물을 줄이기 위해 기존 행정 주도 방식에서 벗어나 주민 주도 참여를 확대한 것이 특징이다.
발대식에서는 클린농촌단 운영 계획과 안전교육, 환경 인식 개선 방안 등이 공유됐다.
전북 진안군의 '3NO 운동'과 강원 홍천군 지역공동체의 재활용 체계 구축 사례도 소개되며 확산 필요성이 강조됐다.
농식품부는 우수사례를 전국으로 확산하고 현장 컨설팅을 통해 사업이 조기에 정착하도록 지원할 계획이다.
발대식 이후 송미령 장관은 태안 모항1리 마을에서 주민들과 함께 폐비닐과 농약용기 수거 활동에 참여했다.
송 장관은 "방치된 영농쓰레기 수거 확대와 주민 인식 개선을 통해 농업자원 절약과 재활용을 강화하겠다"고 밝혔다.
현장에서는 기대감도 나왔다. 임병윤 새마을 태안군지회장은 "쓰레기 정비가 농촌 재생의 출발점"이라며 "정부 지원으로 클린농촌단이 출범해 마을에 활력이 돌고 있다"고 말했다.
농식품부는 주민 참여 기반 환경 정비를 지속 확대해 농촌 삶의 질을 높여 나간다는 방침이다.
plum@newspim.com