농식품부, 농촌관광 아이디어 공모…청년 참여 확대

AI 핵심 요약beta
- 농식품부가 7일 농촌관광 아이디어 경진대회를 개최한다.
- 청년층 참여를 확대해 현장 적용 가능한 아이디어를 발굴한다.
- 수상작은 7월 초 발표하며 정책에 활용한다.
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[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 농림축산식품부와 농촌진흥청이 농촌관광 활성화를 위한 정책 아이디어 발굴에 나선다. 청년 참여를 확대해 현장 적용 가능한 아이디어를 확보하겠다는 계획이다.
농식품부는 '농촌관광 여행자가 바라본 농촌관광의 미래'를 주제로 2026년 농촌관광 아이디어 경진대회를 개최한다고 7일 밝혔다.
이번 대회는 기존 대학(원)생 중심에서 청년층으로 참여 대상을 넓힌 것이 특징이다. 농촌관광에 관심 있는 청년과 일반인은 개인 또는 4인 이내 팀으로 참여할 수 있다.
공모 분야는 ▲수요자 관점 문제 해결 ▲여행자 경험 혁신 ▲지역자원 연계 관광모델 ▲운영 혁신 방안 등이다.
참가 신청은 다음 달 26일부터 31일 18시까지 농촌관광 포털 '웰촌'을 통해 온라인으로 접수한다. 세부 내용은 4월 7일부터 해당 누리집에서 확인할 수 있다.
심사는 전문가 평가를 거쳐 1차 서면, 2차 발표 방식으로 진행하며, 최종 수상작은 7월 초 발표한다. 참신성, 완결성, 정책 활용성 등을 종합 평가한다.
수상자에게는 농식품부 장관상과 농진청장상, 상금이 수여된다. 우수 아이디어는 향후 정책과 사업 추진 과정에서 검토한다.
농식품부 관계자는 "농촌관광은 농촌소멸 대응과 지역 활력 제고에 중요한 정책"이라며 "현장에서 활용 가능한 다양한 아이디어 발굴을 기대한다"고 말했다.
plum@newspim.com