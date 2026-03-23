농식품부, 농촌 15곳 정비사업…5년간 최대 150억 지원

난개발 시설 정비로 삶의 질 개선

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 농림축산식품부가 농촌 주거지 인근 난개발 시설을 정비해 쾌적한 생활환경을 조성하는 농촌공간정비사업을 확대한다. 올해 신규 대상지 15곳을 선정해 주민 쉼터와 생활편의시설을 조성하고 정주 여건 개선에 나선다.

농식품부는 '2026년 농촌공간정비사업' 신규 지원 대상지로 진천군과 영덕군 등을 포함한 15개 지구를 선정했다고 23일 밝혔다.

농촌공간정비사업은 악취와 소음, 오염물질 등으로 주민 삶의 질을 떨어뜨리는 시설을 정비하거나 이전하고, 해당 부지를 쉼터나 생활 인프라로 재생하는 것이 핵심이다.

이 사업은 지난 2021년부터 추진돼 현재까지 총 122개 지구에서 진행 중이다. 지구당 평균 100억원, 최대 150억원이 5년간 투입된다.

진천 사석지구 농촌공간정비사업 계획. [자료=농림축산식품부] 2026.03.23 plum@newspim.com

농식품부는 공간정비 시급성과 재생 효과, 주민 의견 수렴 등을 종합 평가해 대상지를 선정했다. 이번 선정에는 지난해 농촌협약을 통해 예비 선정된 문경시와 합천군 등 8개 지구도 포함됐다.

선정된 지역은 올해 기본계획 수립을 시작으로 본격적인 사업에 들어간다. 난개발 시설을 철거한 뒤 귀농귀촌 주거시설과 임대주택, 체류형 공간 등을 단계적으로 조성할 계획이다.

농촌공간계획 수립이 본격화되면서 신규 사업 참여 지자체도 늘어나는 추세다. 이천시와 진천군, 문경시, 영덕군 등 4곳은 해당 계획에 맞춰 사업을 새롭게 추진한다.

대표적으로 충북 진천군 사석지구는 주택 인근 축사 2곳과 폐축사 1곳을 정비해 정주환경을 개선한다. 이후 연계사업을 통해 귀농귀촌인을 위한 체류형 복합단지와 친환경 에너지 기반 마을을 조성할 계획이다.

경북 영덕군 강구금호지구는 주거지역과 혼재된 가공공장을 농공단지로 이전한다. 기존 부지에는 마을 쉼터와 공동주차장 등을 조성해 주거환경을 개선하고 공간 재배치를 추진한다.

박성우 농촌정책국장은 "농촌공간정비사업은 농촌의 정주 환경을 근본적으로 개선하고 농촌 공간의 가치를 되살리기 위한 핵심적인 수단"이라며 "농촌공간의 체계적 관리와 재생을 통해 살기 좋은 농촌을 만들어가겠다"고 밝혔다.

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