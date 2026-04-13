농식품부, 추경 3775억원 신속 집행…"면세유 보조금 이번주 교부"

AI 핵심 요약beta
- 농식품부가 13일 박순연 실장 주재로 추경 예산 집행 점검회의를 열었다.
- 중동 전쟁 여파로 3775억 원을 농가 유류비 경감 등 10개 사업에 편성했다.
- 국회 통과 즉시 집행 가능하도록 사전 준비와 현장 점검을 강화했다.
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[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 농림축산식품부가 중동 전쟁 여파로 인한 농가 부담 완화와 민생 안정을 위해 추가경정예산의 신속 집행에 나섰다.
농식품부는 13일 세종정부청사에서 박순연 기획조정실장 주재로 재정집행 점검회의를 열고 '2026년 추경' 예산 집행 준비 상황과 조기 집행 방안을 논의했다.
이번 추경에는 ▲농가 유류비 부담 경감 ▲농업인·소비자 민생 안정 ▲K-푸드 수출 지원 ▲농지관리 기반 강화 등 10개 사업에 총 3775억원이 편성됐다.
농식품부는 국회 통과 즉시 집행이 가능하도록 사전 준비를 진행해왔다. 농축산물 할인지원 품목 확대를 위한 지침 개정 검토, 농지 전수조사 계획 수립 등 사업 기반을 마련했다.
또 사료구매자금, 농어촌 기본소득 시범사업, 수출바우처 지원 등은 지방정부와 aT와 협의를 통해 추가 대상자 선정 절차를 구체화했다.
특히 농업용 면세유 유가연동 보조금은 지급 시스템을 정비해 이번 주 내 농협경제지주에 교부할 계획이다.
박순연 기획조정실장은 "고유가와 고물가로 어려움을 겪는 국민과 농업인이 체감할 수 있도록 속도감 있는 집행이 중요하다"며 "현장 점검과 회의를 통해 집행 성과를 지속적으로 관리할 계획"이라고 밝혔다.
plum@newspim.com