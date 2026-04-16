농식품부, 중동발 사료값 급등 대응…추경 1150억 투입

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정부·업계 협력으로 가격 안정 추진

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 농림축산식품부가 중동발 사료가격 상승 대응을 위해 추가경정예산 1150억원을 투입해 농가 부담 완화에 나선다.

중동 지역 정세 불안으로 국제 곡물가격과 물류비가 동반 상승하는 가운데, 정부와 업계가 공동 대응 체계를 강화한다는 방침이다.

농식품부는 김종구 차관이 16일 충남 당진시 농협 사료공장을 방문해 사료업계 관계자들과 간담회를 열고 최근 사료가격 상승 요인과 대응 방안을 점검했다고 밝혔다.

이번 방문은 국제 곡물가격 상승과 해상운임 증가, 환율 변동성 확대 등 대외 여건 변화로 사료가격 인상 압력이 커진 데 따른 것이다.

김종구 농림축산식품부 차관이 16일 충남 당진시 농협 사료공장을 방문해 사료업계 관계자들과 간담회를 열고 최근 사료가격 상승 요인과 대응 방안을 점검했다. [사진=농림축산식품부] 2026.04.16 plum@newspim.com

이날 간담회에는 농협경제지주 축산경제 대표이사와 한국사료협회, 한국단미사료협회 관계자 등이 참석해 원료 수급 불안과 물류비 상승 등 현장의 애로사항을 전달했다. 업계는 정책 지원 확대 필요성도 함께 건의했다.

김 차관은 "사료비는 축산농가 경영비의 절반 이상을 차지하는 핵심 비용으로, 최근과 같은 가격 상승 국면에서는 농가 경영에 큰 부담으로 작용할 수 있다"며 "정부와 업계가 함께 위기 대응에 나서야 할 중요한 시점"이라고 말했다.

정부는 이번 추가경정예산에 농가 사료구매자금 650억원, 업체 사료원료구매자금 500억원 등 총 1150억원을 반영해 사료가격 안정과 농가 경영 부담 완화를 지원하고 있다.

김 차관은 "사료업계도 원료 수급 다변화와 비용 절감 등 자구 노력을 통해 가격 인상 요인을 최소화해 달라"고 당부하며 "농협 계통 사료공장이 시장 안정의 중심축으로서 역할을 충실히 수행해 달라"고 강조했다.

이어 "정부는 축산농가의 경영 안정을 최우선으로 두고 사료가격 안정을 위해 가능한 모든 정책 수단을 강구해 나가겠다"고 밝혔다.

농식품부는 이날 간담회에서 논의된 사항을 바탕으로 시장 상황을 지속 점검하고, 필요할 경우 추가 대응 방안도 검토할 계획이다.

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