농식품부, 중동발 수급 불안 점검…반려동물 의료제품 공급관리 강화

AI 핵심 요약beta
- 중동 전쟁 여파로 반려동물 의료제품 수급 불안이 제기되자 농림축산식품부가 13일 관계기관 간담회를 열었다.
- 동물병원에서 인체용 의료제품을 함께 사용하는 특성상 수급 차질이 진료 차질로 이어질 수 있다는 우려다.
- 농식품부는 대한수의사회와 함께 병원별 재고를 모니터링하고 신고창구를 운영 중이다.
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신고창구 운영·관계기관 협력 확대
[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 중동 전쟁 여파로 반려동물 의료제품 수급 불안 우려가 제기되자 정부가 현장 점검과 대응 체계 강화에 나섰다.
농림축산식품부는 13일 서울에서 김정욱 농산업혁신정책실장 주재로 관계기관 간담회를 열고 반려동물용 의료제품 수급 상황을 점검했다. 회의에는 식품의약품안전처, 대한수의사회, 한국동물병원협회 등 관련 기관이 참석했다.
최근 일부 동물병원에서는 주사기와 수액팩 등 석유화학 기반 인체용 의료제품의 공급 차질 가능성이 제기되고 있다. 동물 진료 과정에서 인체용 의료제품을 함께 사용하는 특성상 수급 불안이 진료 차질로 이어질 수 있다는 우려다.
이에 농식품부는 대한수의사회와 함께 병원별 재고와 부족 품목을 모니터링하고 있다. 지난 7일부터는 의료제품 수급이 어려운 동물병원을 대상으로 신고창구도 운영 중이다.
이날 회의에서는 의료제품 공급을 담당하는 식품의약품안전처와 유통업계가 참여해 수급 상황을 공유하고 대응 방안을 논의했다.
김정욱 실장은 "반려동물 진료 차질에 대한 불안을 최소화하기 위해 관계기관과 긴밀히 협력하겠다"며 "의료제품의 불필요한 사재기는 자제해달라"고 당부했다.
plum@newspim.com