S-OIL, 발달장애인 하트하트오케스트라에 1억원 후원

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = S-OIL(대표 안와르 알 히즈아지)은 장애인의 날을 맞아 20일 서울 마포구 본사에서 '햇살나눔콘서트'를 개최하고 발달장애인 오케스트라를 위한 후원금 1억원을 하트하트재단(회장 오지철)에 전달했다고 밝혔다.

이번 후원금은 발달장애인들로 구성된 오케스트라 단원들의 문화예술 지도강사 양성 및 학생과 시민을 대상으로 한 장애 인식 개선 교육 등에 사용될 예정이다.

S-OIL 안와르 알 히즈아지 CEO [사진=에쓰오일]

하트하트재단은 장애 청소년의 재능 계발과 사회 참여를 돕기 위해 2006년 국내 최초로 발달장애인 오케스트라를 창단했다. S-OIL은 장애인의 문화예술 활동 지원과 인식 개선에 기여하고자 2009년부터 18년째 하트하트재단을 후원해오고 있다. 특히 2025년부터는 장애인 오케스트라의 장애인 표준사업장 설립과 운영을 지원함으로써 단원들의 고용안정에도 기여하고 있다.

S-OIL 안와르 알 히즈아지 CEO는 "발달장애인 오케스트라 단원들이 함께 만들어내는 음악이 매우 아름답고 큰 감동을 준다"며 "앞으로도 음악적 재능을 가진 발달장애 청소년들이 꿈을 이어갈 수 있도록 지속적으로 지원하며 사회적 책임을 다하는 기업이 되겠다"고 밝혔다.

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