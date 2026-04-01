S-OIL, '주유소 나눔 N 캠페인' 기부금 2억 3000만원 전달

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = S-OIL(대표 안와르 알 히즈아지)은 1일 마포구 소재 S-OIL 염리동주유소에서 한국사회복지협의회(회장 김현훈)에 '주유소 나눔 N 캠페인' 기부금 2억 3000만원을 전달했다고 밝혔다.
'주유소 나눔 N 캠페인'은 지역 주민들과 친밀한 S-OIL 주유소를 활용해, 인근 복지시설과 어려운 이웃들에게 온정을 전하는 지역 밀착형 사회공헌 프로그램이다. 전국 200여 개의 S-OIL 주유소가 참여해 지역 아동센터, 장애인 및 노인 복지시설 등에 기부금을 전달하고 있다.
S-OIL 관계자는 "S-OIL의 핵심 가치인 '나눔'을 실천하며, 도움이 필요한 곳에 진정성 있는 지원을 이어가겠다"며 "앞으로도 지역 사회에 힘이 되는 기업으로 역할을 다하겠다"고 밝혔다.
S-OIL은 2011년부터 보건복지부, 한국사회복지협의회와 협약을 맺고 '주유소 나눔 N 캠페인'을 지속적으로 운영해 왔다. 지난 15년간 4030개의 주유소와 복지시설을 매칭하여 총 51억원을 후원했다.
이와 함께 에쓰오일은 △에너지 취약계층에 동절기 난방유를 지원하는 'Hope to You(油) 캠페인' △교통사고 피해 화물차 운전자 자녀를 위한 장학금 후원 프로그램 △청년 푸드트럭 운영자를 위한 유류비 지원 프로그램 등 다양한 사회공헌 활동을 하고 있다.
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