S-OIL, 장애여성 취업 지원 후원금 5000만원 전달

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = S-OIL(대표 안와르 알 히즈아지)은 11일 서울 강서구에 위치한 장애여성인력개발센터에서 장애여성의 취업과 자립을 지원하기 위한 'S-OIL Bridge Campaign' 후원금 5000만원을 전달했다고 밝혔다.
장애여성인력개발센터(센터장 전상준)는 장애여성의 경제활동 참여 확대를 위해 직업교육, 취업 지원, 상담 프로그램 등을 운영하는 국내 유일 장애여성전문취업 지원기관이다. S-OIL의 후원금은 장애여성인력개발센터를 통해 장애여성의 직업교육 프로그램 운영과 자격 취득 지원 등 장애여성의 안정적인 사회 진출과 직업 유지를 돕는 데 사용될 예정이다.
그동안 S-OIL은 ESG 경영의 일환으로 청년들의 고용문제 해결을 위해, 아동 생활시설 퇴소 자립준비청년의 취업지원과 청년푸드트럭 유류지원 사업 등을 지속적으로 지원해 왔으며, 고용노동부 주관 '청년도약 멤버십' 참여기업이다. 이번 후원으로 S-OIL은 젊은 장애여성의 직업 역량을 강화하고 사회활동 참여 기회를 확대하는 데 기여할 예정이다.
S-OIL 관계자는 "에쓰-오일은 ESG 경영의 일환으로 장애여성을 비롯한 사회적 취약계층의 자립과 경제활동 참여를 지원하고, 지역사회를 위한 '나눔' 활동을 지속적으로 실천하겠다"고 말했다.
