S-OIL, '소방영웅 지킴이' 후원금 4억 7500만원 전달

AI 핵심 요약beta
- S-OIL이 8일 소방청에 소방영웅지킴이 후원금 4억7500만원을 전달했다.
- 후원금은 공상 소방관 치료비와 순직 유자녀 학자금 등에 사용된다.
- S-OIL은 2006년부터 21년간 소방관 지원 프로그램을 지속했다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = S-OIL(대표 안와르 알 히즈아지)은 소방청, 한국사회복지협의회와 함께 8일 서울 마포구 소재 본사에서 소방영웅지킴이 후원금으로 4억 7500만원을 전달했다고 밝혔다.
S-OIL이 전달한 후원금은 올해 공상 소방관 치료비, 순직 소방관 유자녀 학자금, 소방영웅 시상금 등 다양한 소방영웅지킴이 프로그램에 사용될 예정이다.
S-OIL은 지난 2006년부터 소방영웅지킴이 프로그램을 시작하여 대한민국의 안전과 생명을 지키는 소방관 및 가족을 21년간 지속적으로 지원해왔다. 이날 후원식에서 S-OIL은 응급처치로 사람들의 장애를 최소화한 구급대원 40명을 선정해 '올해의 S-OIL 119 마스터 세이버' 시상식을 함께 진행했다.
S-OIL 알 히즈아지 CEO는 "각종 화재, 사고 현장에서 몸을 사리지 않고 애쓰는 소방관들의 희생과 용기에 늘 감사함을 느낀다"면서 "S-OIL은 소방영웅지킴이 활동을 통해 앞으로도 소방관들을 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.
tack@newspim.com