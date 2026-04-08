李대통령 "한일 협력 상당히 잘 되고 있어"…이시바 전 총리 "日韓 가장 훌륭한 관계"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

개선된 한일 관계에 공감대

李 "국제 문제 해결 큰 역할 기대"

이시바 "李, 일본서도 인기 많아"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 8일 이시바 시게루 전 일본 총리를 만나 "(이시바 전 총리가) 재임 중일 때 한일 관계가 상당히 안정됐다"라며 복잡한 국제 환경 속에서도 돈독한 한일 관계를 위해 노력을 부탁한다고 밝혔다.

이 대통령은 이날 오후 청와대 인왕실에서 이시바 전 총리와 오찬을 갖고 "한일 협력도 상당히 잘되고 있는 상태라서 참으로 감사하게 생각한다"라며 이같이 말했다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령과 이시바 시게루 일본 총리가 지난 30일 부산 누리마루 APEC 하우스에서 열린 한일 정상회담에서 악수하고 있다. [사진=청와대] 2025.10.01 photo@newspim.com

이 대통령은 "이시바 전 총리가 매우 넓은 시야로 국제 문제에 관심도 많고 역할도 많이 하셨다"라며 "앞으로도 이 복잡한 국제 환경 속에서 큰 역할을 계속해 주길 바란다"고 했다.

이시바 전 총리는 "이 대통령은 일본에서도 인기가 많다"라며 "일본과 한국의 관계를 세계에서 가장 훌륭한 관계로 만들고 싶었고 지금도 그렇다. 임기 중 외교 맥락에서 가장 중시한 곳은 일한 관계 발전이었다"고 회고했다.

이시바 전 총리는 "작년 6월부터 9월까지 3개월 동안 세 번 이 대통령과 만났다"라며 "그중 두 번은 도쿄에서, 한 번은 부산에서 만났고 대단히 인상적이었다"고 평가했다.

이시바 전 총리는 "후임자인 다카이치 사나에 총리와도 대단히 좋은 관계를 유지하고 있다는 보도도 있었다. 이에 대해서 기쁘게 생각한다"고 말했다.

이시바 전 총리는 "작년은 일본과 한국 간 국교 정상화 60주년이었다"라며 "정치뿐 아니라 민간 차원에서도 긴밀한 관계를 구축하고, 특히 지역 발전으로 이어지기를 바란다"고 소망했다.

이날 오찬에는 한 측에서 위성락 국가안보실장과 임웅순 안보 2차장, 일 측에서는 나카타니 겐 전 방위대신과 미즈시마 고이치 주한일본대사가 배석했다.

pcjay@newspim.com