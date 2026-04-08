유심 교체 예약 시작하는 LG유플러스…교체·업데이트 대상 어떻게 다른가

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업데이트·교체로 난수화된 IMSI 적용 가능

노후 유심·자급제 구매 휴대전화는 유심 교체만 가능

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = LG유플러스가 가입자식별번호(IMSI) 재설계를 위해 유심 무료 교체 및 업데이트 예약 서비스를 8일 시작하면서 유심 교체와 업데이트의 다른 점에 관심이 모아지고 있다.

유심 교체나 업데이트 모두 이날부터 시작된 예약 서비스를 통해 오는 13일부터 대리점을 방문하거나 직접 할 수 있다는 공통점이 있지만 사용자의 유심이나 휴대전화 구매 경로에 따라 유심 업데이트가 아닌 교체가 필수적인 경우가 있다는 설명이다.

LG유플러스 홈페이지나 모바일 애플리케이션을 통해 유심 교체나 업데이트 대상 여부를 확인할 수 있다. [사진= 홈페이지 캡쳐]

우선 유심 교체와 업데이트는 LG유플러스의 U+ one 애플리케이션이나 홈페이지를 통해 예약할 수 있다.

이름과 생년월일, 성별과 내·외국인 여부, 그리고 휴대전화 번호를 입력해 인증번호를 받으면 유심 업데이트 혹은 유심 교체 대상인지 알 수 있다.

LG유플러스에 따르면 이번 유심 업데이트와 교체로 인해 난수화된 IMSI가 적용된다. SK텔레콤, KT가 IMSI에 난수를 활용해오던 것과 달리 LG유플러스는 휴대전화 번호를 조합하는 방식을 사용해왔다.

이에 전화번호를 알 경우 개인의 식별이 가능하다는 지적과 함께 보안 우려가 제기됐고 이번에 유심 업데이트와 교체를 진행하게 됐다.

대부분의 고객은 유심 업데이트를 통해 난수화된 IMSI를 부여받을 수 있다. 다만 일부 노후화된 유심이나 통신사를 통하지 않고 직접 구매한 휴대전화, 이심(eSIM)을 사용하는 휴대전화, 스마트워치, 태블릿PC 등은 유심 교체를 통해서만 가능하다. 이 경우에는 직접 유심 교체를 위해 대리점을 방문해야 한다.

유심 업데이트의 경우에도 직접 하기 어렵거나 오류가 발생하는 경우 매장을 방문 예약하고 매장에서 서비스를 받을 수 있다.

LG유플러스 앱과 홈페이지를 통해 유심 교체 및 업데이트 가능 매장을 확인할 수 있다. 지도에 회색으로 표시된 곳은 해당 시간대 예약이 마감된 매장이다. [사진= LG유플러스 앱 캡쳐]

실제 U+ one 앱을 통해 접속해 개인정보를 입력해보니 '고객님은 U+ 매장에서 도와드릴게요'라는 메시지와 함께 매장 방문 예약 탭이 떴다.

매장 방문을 위해 매장명이나 지하철역을 중심으로 검색할 수 있고 지도를 기준으로도 검색할 수 있다.

유심 업데이트와 교체 시행일이 내주 월요일인 13일이기 때문인지 8일 오전 11시 기준으로 유동인구가 많은 곳은 예약이 다 찬 시간대도 있었다.

대표적으로 서울 강남구, 영등포구 여의도역 인근, 종로구 광화문역 인근 등 유동인구가 많은 지역은 첫 타임인 오전 10시는 물론 오전 대부분의 시간대가 예약이 완료됐다.

반면 서울 은평구, 서대문구에서 주택가 인근에 위치한 대리점은 13일 오전 10시에도 예약이 가능해 비교적 여유로운 상황이었다.

LG유플러스의 유심 업데이트 및 교체 서비스는 평일과 토요일은 오전 10시부터 오후 8시까지 매장에서 가능하며 일요일과 공휴일은 매장 상황에 따라 앱이나 홈페이지를 통해 예약 가능 여부를 확인해야 한다.

매장 방문 시에는 본인의 실물 신분증(모바일 신분증은 사용 불가)과 함께 휴대전화, 유심을 갖고 방문해야 한다.

이재원 LG유플러스 커스터머부문장(부사장)은 "고객이 보다 편리하고 안정적으로 유심 업데이트 및 무료 교체를 받을 수 있도록 예약 시스템과 현장 운영 체계를 함께 준비했다"며 "고객 불편을 최소화하고 보다 강화된 보안 체계를 차질 없이 적용할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

origin@newspim.com