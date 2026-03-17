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LG유플러스, 고객 전화 번호로 IMSI 발급...보안 우려에 내달부터 무상 유심교체

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난수 활용하는 SKT·KT와 달리 휴대전화 번호 이용
유심 무상 교체 및 암호화기술 적용 방침 발표

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = LG유플러스가 개인을 식별하는 정보인 '국제이동가입자식별정보(IMSI)'를 가입자의 실제 휴대전화 번호를 활용해 부여해온 것으로 나타났다.

이에 LG유플러스는 유심 무상 교체와 재설정을 진행하며 정보 보호 대응을 강화한다는 방침이다.

LG유플러스는 오는 4월 13일부터 한층 강화된 보안체계를 가동하고 전 고객을 대상으로 유심 무상 교체와 재설정을 순차적으로 진행한다고 17일 밝혔다.

LG유플러스 용산사옥의 모습. [사진=LG유플러스]

업계에 따르면 LG유플러스는 유심에 저장되는 번호인 IMSI 값을 생성할 때 실제 휴대전화 번호 일부를 포함하는 방식으로 발급해왔다.

SK텔레콤과 KT가 개인식별번호를 난수 등을 활용하는 것과 달리 LG유플러스는 휴대전화 번호를 조합하는 방식을 적용해온 것이다.

이에 LG유플러스는 이날 암호화 기술을 포함한 고객 정보 강화 방침을 발표했다.

우선 올해 상용하는 5G 단독모드(SA)에서는 IMSI를 암호화하는 기술(SUCI)을 100% 의무 적용해 보안을 강화할 계획이다.

또한 이번 유심 무상교체 이후에도 지속적으로 보안 강화를 위해 유심 무상교체 프로그램을 운영해 이용자 보호를 강화할 계획이다.

IMSI 체계 난수화도 도입한다. 기존 IMSI 체계는 국제 표준에 맞춰졌지만 보안의 중요성이 높아지고 대규모 보안사고가 빈발하는 최근 상황을 감안했다는 설명이다.

LG유플러스는 지난해 내부 정보보호체계를 자체 점검하는 과정에서 기존 임시체계에서는 유심 포맷 등 일부 조치가 어려운 상황이 발생할 수 있음을 확인하고 또한 5G 단독모드(SA) 시행에 앞서 보안을 보다 강화 하고자 이번 조치를 추진하게 됐다.

이상엽 LG유플러스 최고기술책임자(CTO) 전무는 "기존 IMSI 체계는 국제 표준에 부합하는 것으로 안전하게 운영돼 왔고 특히 고객을 인증할 때 암호화된 키 값 등을 추가로 확인하기 때문에 보안사고로 이어질 가능성은 매우 낮다"며 "5G 단독모드(SA) 에서는 IMSI를 암호화해 고객정보 보호 수준을 한층 강화할 계획"이라고 밝혔다.

LG유플러스는 지난해 6월부터 신규 IMSI체계 시스템 설계와 개발, 상용검증 등을 진행해 왔으며 새로운 IMSI 체계는 가입자코드 부분을 난수화 시킨것으로 고객이 유심을 교체하거나 재설정하면 자동으로 적용된다

유심 무상 교체와 재설정은 오는 2026년 4월 13일 0시 기준 LG유플러스 이동전화 서비스를 이용하는 전 고객이 대상이다.

스마트워치 등 세컨드디바이스는 물론 키즈폰, LG유플러스 망을 상용하는 알뜰폰 고객들도 포함된다.

다만 4월 13일 이후 번호이동을 하거나 신규로 가입하는 고객들의 경우에는 변경된 체계가 새로운 유심에 자동으로 적용된다.

고객의 유심 교체 및 재설정 과정에서 고객의 데이터나 서비스 이용에는 어떠한 영향도 없으며 LG유플러스는 교체 희망 고객의 대기 불편을 최소화 하고 원활한 유심 공급과 교체를 순차적으로 시행할 계획이다. 구체적인 일정은 확정해서 추후 안내할 예정이다.

현재 재고로 확보된 유심 물량을 비롯 추가로 확보해 원활한 교체를 지원할 계획이다.

LG유플러스는 고객들이 매장에서 대기하는 시간을 최소화하는 등 고객 편의를 위해 '매장방문 예약 시스템'도 운영한다. 시스템 운영 시점은 추후 안내할 예정이다.

MVNO 고객의 경우에는 알뜰폰닷컴에 접속해 원격유심재설정 기능을 이용해 유심을 재설정하거나 홈플러스 매장 안에 있는 '알뜰폰플러스' 매장을 방문해 교체하면 된다.

LG유플러스는 향후 알뜰폰 고객들도 LG유플러스 직영점과 대리점 등에서도 교체와 재설정이 가능하도록 지원을 확대할 계획이다.

이재원 LG유플러스 Consumer부문장 부사장은 "이번 새로운 보안체계 적용은 고객들이 더욱 안전하게 이동통신서비스를 이용할 수 있도록 하기 위해 진행하게 됐다"며 "적용 과정에서 고객의 불편함을 최소화할 수 있도록 준비하겠다"고 말했다.

origin@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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