삼성전자, 'AI TV 위크' 성료…신제품 체험에 고객 발길

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 16~17일 AI TV 위크 행사를 성료했다.
- 고객과 B2B 거래선이 마이크로 RGB 등 신제품을 체험했다.
- AI 비전 컴패니언 기반 체험존과 혼수 상담소를 운영했다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 지난 16~17일 개최한 2026년형 TV와 오디오 신제품 체험행사 '삼성 인공지능(AI) TV 위크'를 성료했다고 19일 밝혔다.
행사에는 일반 고객과 기업간거래(B2B) 거래선이 참여했다. 방문객들은 마이크로 RGB, 유기발광다이오드(OLED) 등 프리미엄 TV와 이동형 스크린 '무빙스타일', 라이프스타일 TV '더 프레임', 와이파이 스피커 '뮤직 스튜디오 5·7' 등을 체험했다.
체험존은 마이크로 RGB, 무비, 아트·디자인, 스포츠, 게임 등 5가지 테마로 구성됐다. 각 존에서는 전문 프로모터의 설명과 함께 삼성 TV의 통합 AI 플랫폼 'AI 비전 컴패니언'을 기반으로 한 AI TV 경험을 직접 체험할 수 있었다.
삼성전자는 스탬프 투어와 럭키드로우, 인증 이벤트 등 다양한 프로그램을 운영했다. 신혼부부를 위한 전용 상담 공간 '혼수 상담소'도 마련해 TV를 비롯한 신혼가전 전반에 대한 맞춤형 상담을 진행했다.
kji01@newspim.com