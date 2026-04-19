이마트, 봄맞이 생활용품 할인전…주방·욕실용품 최대 50% 할인

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세탁세제, 섬유유연제 1+1 등 풍성한 혜택

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 이마트는 오는 29일까지 봄철 집 정돈 수요를 겨냥해 주방부터 욕실까지 다양한 생활용품 할인행사를 진행한다고 밝혔다.

먼저 테팔, 락앤락, 코렐 등 인기 브랜드 주방용품을 중심으로 체감 물가를 최대 절반 수준으로 낮췄다. 국자, 뒤집개, 주걱 등 조리보조기구는 락앤락 전 품목을 신세계포인트 적립 시 50% 할인하며, 테팔·해피콜 냄비와 프라이팬, 코렐 식기는 동일 조건으로 40% 할인 판매한다.

이마트 할인행사 현장 [사진=이마트]

냉장고 정리를 위한 보관용기도 다양하게 선보인다. '테팔 마스터씰 뉴 글라스', '셰프웨어 풀트라이탄 클리어', '데비마이어 보관용기' 등 전 품목은 신세계포인트 적립 시 반값에 구매할 수 있다.

침구류와 이너웨어도 할인 대상이다. '로렌데코 냉감 밴딩 패드' 7종은 50% 할인되며, '데이즈 더편한 팬츠'는 행사카드 결제 시 30% 할인한 1만3930원에 판매한다. '코튼클럽 소프트 터치 팬티'는 행사카드로 2개 이상 구매 시 50% 할인된 5980원에 제공된다.

이 외에도 '심플 높이조절 행거'는 신세계포인트 적립 시 9950원에, 3M 막대걸레 전 품목은 50% 할인된 가격에 판매한다.

세탁용품과 욕실용품 할인도 함께 진행한다. '피지 모락셀라 세탁세제(2.1L)' 2종은 각 2만8900원에 판매되며 2개 이상 구매 시 50% 할인된다. '아우라 퍼퓸캡슐 섬유유연제' 3종은 1+1 혜택으로 1만9900원에 구매할 수 있다.

샤워기 필터 브랜드 아쿠아듀오와 타올 브랜드 디어리얼이 협업한 '아쿠아듀오×디어리얼 기획세트'도 선보인다. 컬러 필터 샤워기 1개와 페이스 타올 2장으로 구성된 이 상품은 1만 개 한정으로, 행사 기간 2만9900원에 판매된다.

치약, 칫솔, 샴푸, 바디워시 등 생활필수품도 할인 대상이다. '페리오 거품의 혁신 칫솔(4입)'은 1+1 혜택이 제공되며, '2080 진지발리스 치약(120g×3입)'은 2개 이상 구매 시 50% 할인된다. '엘라스틴 아미노펩타이드 샴푸'와 '온더바디 플라워 바디워시'도 추가 증정 혜택이 적용된다.

정우진 이마트 마케팅 담당은 "일상에서 꼭 필요한 생활용품 중심으로 실질적인 혜택을 제공하는 행사"라며 "고객 생활에 도움이 되는 다양한 기획을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com