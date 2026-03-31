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이마트 '노브랜드', 태국에 상륙...국내 유통업계 첫 오프라인 진출

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방콕 '센트럴 방나'에 매장 열어...해외 매장 중 K상품 최대 구성

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 대한민국 대표적인 자체 브랜드(PB) 이마트 '노브랜드'가 태국에 상륙한다.

이마트가 태국 유통 기업 센트럴그룹 산하 '센트럴 푸드 리테일(Central Food Retail)'과 손잡고 31일 방콕의 랜드마크 쇼핑몰 '센트럴 방나(Central Bangna)'에 노브랜드 1호점을 오픈한다고 밝혔다. 

태국 노브랜드 1호점 조감도 [사진=이마트 제공] nrd@newspim.com

매장은 약 255㎡(77평) 규모로 조성됐다. 이번 출점은 국내 유통업체가 태국 시장에 오프라인 매장을 직접 내며 진출한 첫 사례라는 점에서 의미가 깊다. 단순히 현지 유통망에 상품을 공급하는 차원을 넘어, 노브랜드만의 차별화된 브랜드 가치와 운영 노하우를 직접 전파하며 K유통의 경쟁력을 입증한다는 계획이다.

앞서 이마트는 지난해 7월 '센트럴 푸드 리테일'과 태국 내 노브랜드 전문점 사업을 위한 마스터 프랜차이즈 계약을 체결했다. 이후 양사는 긴밀한 협력을 통해 약 8개월 만에 1호점 오픈이라는 결실을 맺었다.

태국은 160조여 원 규모의 유통 시장을 보유하고 있으며, 특히 오프라인 쇼핑 문화가 고도로 발달해 있다. 그 중 '센트럴 그룹'은 백화점, 쇼핑몰, 그로서리, 호텔 및 부동산 개발 등을 아우르는 태국 대표 복합 유통 기업이며, 파트너사인 '센트럴 푸드 리테일'은 태국 전역에서 800여개의 슈퍼마켓과 편의점 등을 운영하는 핵심 계열사다. 이마트는 강력한 현지 인프라와 노브랜드의 상품 경쟁력을 결합해 시너지를 극대화할 방침이다.

1호점이 들어서는 '방나' 지역은 방콕 외곽의 대표적인 신흥 주거지로, 고소득 중산층과 외국인 거주 비중이 높다. 특히 고급 주거 단지와 국제학교가 밀집해 있으며, 자차 이용 고객 비중이 80%에 육박해 구매력이 높은 타깃 고객층의 활발한 유입이 기대된다.

태국 노브랜드 1호점은 2300여개의 상품을 운영한다. 이 중 노브랜드 상품 400여개를 포함해 전체의 3분의 2 수준인 1500여개를 한국 상품으로 채웠다. 노브랜드 해외 매장 중 한국 상품 비중이 가장 높은 수준으로, 거세게 부는 한류 열풍을 적극 활용한 전략이다.

특히 전체 매장의 약 27%에 해당하는 21평 규모를 델리(즉석조리) 공간으로 구성해 눈길을 끈다. 떡볶이, 어묵, 김밥, 치킨, 컵밥, 호두과자, 라면 등 한국의 대표 길거리 음식을 현장에서 직접 조리해 판매함으로써, 현지 고객들이 한국의 식문화를 오감으로 체험할 수 있도록 구성했다.

강영석 이마트 해외사업담당은 "태국 노브랜드 1호점은 단순한 매장 출점을 넘어 K유통의 우수성을 동남아 전역에 알리는 전략적 교두보가 될 것"이라며 "앞으로도 이마트는 해외사업 다각화를 통해 노브랜드의 우수성을 널리 알리고, 글로벌 고객들에게 새로운 쇼핑 경험을 선사할 것"이라고 밝혔다.

한편, 노브랜드 전문점은 동남아 시장에서 빠른 성장세를 이어가고 있다. 특히 라오스에서는 2024년 12월 첫 매장 오픈 이후 현재 4호점까지 확장하며 성공적으로 안착했다는 평가다.

라오스 1호점에서 스낵류 판매 비중이 높게 나타나자, 4호점에서는 관련 진열 공간을 두 배로 늘리는 등 상품 구성도 현지 수요에 맞춰 강화했다. 이와 함께 조미김, 라면, 즉석밥, HMR 등 노브랜드 가공식품 역시 안정적인 판매 흐름을 보이고 있다. 현지의 집밥 중심 식문화에 맞춰 간편식을 제안한 전략이 주효했던 것으로 분석된다.

이마트는 라오스·태국을 발판으로 동남아 주요 시장에서 노브랜드 사업을 지속 확대해 글로벌 유통 경쟁력을 강화해 나갈 방침이다.

nrd@newspim.com

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