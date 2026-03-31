비큐AI, 조직개편·전문 인력 영입 완료..."글로벌 AI 사업 확대"

AI사업본부 독립·전문 인력 영입 완료

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능(AI) 기반 데이터·솔루션 전문기업 비큐AI는 'RDPLINE'을 중심으로 한 글로벌 AI 사업 확대 전략과 이를 실행하기 위한 조직개편 및 전문 인력 영입을 완료했다고 31일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 조직개편은 RDPLINE 사업에 대한 전략적 집중도를 높이고, 기존 국내 중심의 사업 구조를 글로벌 시장으로 확장해 수익성 개선과 흑자 전환을 가속화하기 위한 것이다. 이에 따라 기존 영업본부 산하에 있던 AI 관련 조직을 분리해 'AI사업본부'를 독립 체제로 운영하며, 사업 기획부터 실행까지의 의사결정 속도를 크게 높였다.

특히 글로벌 시장 공략을 위한 인재 보강도 이루어졌다. AI사업본부의 제품 및 데이터 전략을 총괄하는 김규태 이사(CDO·CPO)는 KAIST AI·데이터 사이언스 MBA 출신으로, 플랫폼 비즈니스 경험을 바탕으로 RDPLINE의 제품 경쟁력 고도화를 이끌 예정이다. 또한 UC 버클리 출신의 오승준 실장이 합류해 글로벌 B2B 및 B2G 시장 중심의 사업 확장과 고객 대응을 담당한다.

비큐AI 로고. [로고=비큐AI]

아울러 최근 합류한 최재원 부사장(CSO·CFO)은 글로벌 금융 및 전략·재무 분야에서의 경험을 바탕으로 중장기 성장 전략 수립과 글로벌 사업 확대를 지원한다. 회사는 이번 인재 영입을 통해 전략 수립부터 실행까지 이어지는 일관된 글로벌 사업 추진 체계를 구축할 계획이다.

이러한 조직 강화의 배경에는 RDPLINE이 축적해온 사업 성과가 있다. RDPLINE은 삼성전자, LG, SK텔레콤, KT 등 주요 기업을 중심으로 AI 학습 데이터 시장을 선도해 왔으며, 최근에는 텍스트 중심에서 이미지·영상 등 멀티모달 데이터로 사업 영역을 확장하고 있다.

이 같은 성과는 2023년 런칭 이후 AI 데이터 시장의 성장 가능성을 선제적으로 반영해 진행해온 지속적인 인력 및 기술 투자에 기반한 것이다. 현재 비큐AI는 AI 솔루션, 미디어, 금융, 검색, 이커머스 등 다양한 산업군의 기업들과 협업을 확대하고 있다.

또한 회사는 최근 'AI 기본법' 시행 등으로 데이터의 신뢰성·투명성뿐 아니라 저작권 및 데이터 적법성에 대한 요구 수준이 높아지는 환경 변화에 선제적으로 대응하고 있다. RDPLINE은 데이터 수집·가공·활용 전 과정에서 저작권 리스크를 최소화할 수 있는 관리 체계와 운영 구조를 강화하고 있으며, 이를 통해 글로벌 기준에 부합하는 데이터 컴플라이언스 경쟁력을 확보해 나가고 있다.

비큐AI 관계자는 "이번 조직개편과 인재 영입은 RDPLINE을 중심으로 글로벌 AI 사업을 본격적으로 확장하기 위한 기반 구축 단계"라며 "국내에서 검증된 데이터 경쟁력과 사업 모델을 바탕으로 올해 말 또는 내년부터 글로벌 시장에서도 의미 있는 성과를 창출할 것"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com