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"바닥은 찍었다"…백종원, 소스·IP로 더본코리아 반등 승부수

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점주 수익성 지키고 주가 올린다…해외 B2B 소스 사업이 핵심
매장 대신 소스…IP 기반 글로벌 확장으로 수익 구조 전환
하반기 성과 가시화 전망…M&A·푸드테크 투자도 병행
"주가는 시장 평가"…단기 부양 대신 장기 성장 전략 강조

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 더본코리아 백종원 대표가 31일 주주총회 직후 기자들과 만나 회사의 미래 청사진을 밝혔다. 지난 1년간 각종 논란으로 주가가 곤두박질친 가운데, 그가 제시한 반등 카드는 단순한 가맹점 확대가 아닌 소스·IP 기반의 해외 유통 사업 확장과 적극적인 M&A였다.

백 대표는 주가에 대해 "맘대로 안 되는 게 주가"라면서도 "바닥 밑으로 내려가 있다고 생각한다. 바닥을 다지면서 올라가야 할 시기"라고 진단했다. 단기 부양보다는 성과를 꾸준히 쌓아 시장의 신뢰를 회복하겠다는 뜻이다. 그는 "빠르면 하반기부터 성과가 가시화될 것"이라며 구체적인 시점도 제시했다.

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 백종원 대표가 주주총회 이후 기자들과 질의응답을 진행하고 있다. 2026.03.31 whalsry94@newspim.com

◆"점주 고혈 짜는 방식은 없다"

백 대표는 이날 주주와 점주를 모두 고려한 사업 방향을 명확히 밝혔다. 주가는 장기적으로 천천히 부양하되, 단기 실적을 위해 점주 수익성을 희생시키는 방식은 없다는 것이다.

그는 "통상 외식 프랜차이즈 기업이 단기간 실적을 끌어올리기 위해서는 가맹점으로부터 로열티나 원재료 마진을 더 확보하는 방식이 일반적이지만, 더본코리아는 이런 방식을 택하지 않고 있다"며 "현재 경쟁사 대비 수익성을 일부 낮추더라도 점주 부담을 줄이는 방향을 유지하고 있다"고 설명했다.

이어 "주주가 기대하는 실적 개선 역시 점주에게서 추가로 수익을 가져오는 구조가 아니라 해외 사업과 소스 유통 등 새로운 성장 영역에서 만들어낼 것"이라며 "기존 프랜차이즈 구조를 넘어 식품·유통까지 아우르는 종합 외식기업으로 전환해야만 점주와 주주가 함께 성장하는 구조를 만들 수 있다"고 강조했다.

또 "외식업 특성상 점주 수익과 본사 수익이 충돌하는 구조가 존재하지만 상장을 통해 확보한 자금과 사업 확장을 기반으로 새로운 수익원을 확보하면 이 같은 구조적 한계를 극복할 수 있다"며 "결국 해외 시장과 식품 사업에서의 성과가 회사 전체 가치를 끌어올리는 핵심이 될 것"이라고 덧붙였다.

6월 30일 서울 서초구에 위치한 더본코리아 별관 창업설명회장 회의실에서 진행된 '더본코리아 상생위원회' 출범식 진행 모습 [사진=더본코리아]

◆소스·IP가 핵심 엔진

점주를 챙겼다면 주가 부양을 위해선 결국 글로벌 진출이 핵심이다. 더본코리아의 해외 전략은 직접 매장을 여는 것보다 '소스를 파는 것'에 방점이 찍혀 있다.

지금까지 해외 14개국에 매장을 낸 건 수익보다는 브랜드 인지도를 쌓기 위한 포석이었다. 현지인들이 더본코리아 브랜드에 익숙해지고, 음식 맛을 경험하게 만드는 일종의 '씨앗 뿌리기'였던 셈이다. 백 대표는 이 과정을 "IP를 심는 것"이라고 표현했다.

이제부터는 그렇게 쌓아온 인지도를 돈으로 바꾸겠다는 방침이다. 방식은 현지 식당 사업자들에게 소스를 공급하는 B2B 유통이다. 해외에서 한식당을 차리려는 현지인이 더본코리아 소스를 구매해 요리에 쓰는 구조로, 매장 하나하나를 직접 운영하는 것보다 훨씬 빠르게, 훨씬 넓게 매출을 키울 수 있다는 것이 백 대표의 설명이다. 

백 대표는 "소비자가 맛있다고 느끼도록 현지 사업자가 쓸 수 있는 소스를 만드는 게 우리 일"이라고 했다. 한식 열풍을 타고 전 세계에서 한식당 수요가 늘어나는 지금, 매장보다 소스가 먼저 퍼져나가는 전략이다.

지역별로는 일본·동남아를 우선 거점으로 삼고 유럽보다 미국을 먼저 공략할 계획이다. 중국은 매장 축소가 아닌 성(省) 단위 마스터 프랜차이즈로 전환해 효율을 높인다. 

독일 글로버스 현지 조리사들에게 더본코리아가 컨설팅 하는 모습 [사진=더본코리아]

◆M&A·지역개발도 병행

백 대표는 이날 주총에서 올해 적극적인 M&A를 펼칠 것이라고 밝힌 바 있다. 그는 M&A 재원에 대해서는 "상장 때 확보한 자금을 다 쓴 게 아니다"이라며 "올해 그에 못지않게 쓸 것"이라며 여력을 강조했다.

검토 방향은 ▲식품 시너지 기업 ▲소형 브랜드 육성 투자 ▲푸드테크 세 축이다. 백 대표는 "인수의 기준은 결국 점주 수익성과 연결되느냐"라며 "식품 기반 시너지를 낼 수 있는 기업인지, 기존 브랜드와 결합해 경쟁력을 키울 수 있는지 등을 중심으로 보고 있다"고 설명했다.

이어 "주방 환경도 바뀌어야 한다"며 "인건비가 계속 오르는 상황에서 단순 자동화를 넘어 보다 효율적인 운영 구조를 만드는 것이 중요하다"고 말했다. 그러면서 "무조건 큰 규모의 인수보다는 협업을 통해 빠르게 적용할 수 있는 방식도 충분히 의미가 있다"며 "완전 인수뿐 아니라 전략적 지분 투자나 협업 형태도 함께 검토하고 있다"고 덧붙였다.

한편 백 대표는 이날 지역개발에 대해서는 "멈출 수 없다"는 의지를 재확인했다. 논란 속에서도 대부분의 지자체가 협력 의사를 유지하고 있다며 장터광장 조성을 통해 지역 농축수산물 유통망을 구축하는 구상도 공개했다. 이를 자사 소스·식품 사업과 연계해 장기적 수익 기반으로 삼겠다는 복안이다.

대외 방송 활동에 대해서는 "아직은 적극적으로 고려하지 않고 있다"면서도 "한식이 세계적으로 주목받는 중요한 시기인 만큼, 지역개발이나 한식 알리기 차원이라면 잘 고려해보겠다"고 여지를 남겼다. 유튜브는 해외 시청자를 겨냥한 한식 소개 콘텐츠 중심으로 조만간 재개할 계획이다.

백 대표는 끝으로 더본코리아와 관련해 "성과가 꾸준히 보이면 시장은 알아볼 것"이라며 "흙 속의 진주까지는 아니더라도 알짜였구나 하는 평가를 받게 하겠다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 백종원 대표가 주주총회 이후 기자들과 질의응답을 진행하고 있다. 2026.03.31 whalsry94@newspim.com

mkyo@newspim.com

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BTS '스윔', 빌보드 '핫 100' 1위 [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 하이브 레이블 그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 '빌보드 200'에 이어 '핫 100'에서도 1위를 기록했다. 31일 미국 음악 전문 매체 빌보드가 공식 홈페이지에 게재한 차트 예고 기사에 따르면 방탄소년단의 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'의 타이틀곡 '스윔(SWIM)'이 메인 송 차트 '핫 100'(4월 4일 자) 정상으로 직행했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 방탄소년단(BTS)이 21일 서울 광화문 광장에서 무료 복귀 공연 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'(BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG)을 펼쳐졌다. 2026.03.21 photo@newspim.com 이는 '다이너마이트(Dynamite)', '새비지 러브(Savage Love)', '라이프 고즈 온(Life Goes On)', '버터(Butter)', '퍼미션 투 댄스(Permission to Dance)', '마이 유니버스(My Universe)' 이후 팀 통산 일곱 번째 1위 곡이다. 또한 '스윔'은 1190번째 '핫 100' 1위 곡이자 진입과 동시에 정상을 차지한 89번째 노래로 기록됐다. 이는 역대 1위 곡 중 단 7%에 해당하는 매우 드문 사례다. 빌보드는 "1971년부터 1979년까지 9개의 1위 곡을 기록했던 비지스 이후 거의 반세기 만에 팀 최다 1위 기록을 세웠다"라고 밝혔다. 또한 방탄소년단은 1958년 8월 '핫 100' 차트 시작 이후 그룹 중 다섯 번째로 많은 1위 곡을 보유하게 됐다. 매체에 따르면 그룹 최다 1위 기록은 비틀스(20곡)가 가지고 있으며 그 뒤를 이어 슈프림스(12곡), 비지스, 롤링 스톤즈(8곡) 그리고 방탄소년단 순이다. '스윔'은 지난 20일 발표됐으며 26일까지 집계 결과 스트리밍 1530만 회, 라디오 청취자 수 2580만 회, 디지털 및 실물 싱글 판매량 총 15만 4000 장에 달했다. 빌보드 '스트리밍 송 차트'에 2위로 진입해 팀 자체 최고 순위를 경신했다 '라디오 송 차트'에서는 18위로 데뷔했고 이 역시 팀의 역대 성적 중 가장 높은 진입 순위다. '디지털 송 세일즈 차트'에서는 1위를 찍어 방탄소년단의 13번째 1위 곡이 됐다. 이들은 해당 차트에서 가장 많은 1위 곡을 보유한 그룹에 등극했다. 방탄소년단은 소속사 빅히트 뮤직을 통해 "3년 9개월의 긴 기다림 끝에 선보인 앨범으로 '빌보드 1위'라는 큰 영광 얻게 되었다. 언제나 아낌없는 사랑과 응원을 보내주신 아미(팬덤명)분들은 물론 저희의 음악을 듣고 마음을 나눠주신 모든 분들께 깊이 감사드린다"라며 소감을 전했다. 이어 "신보를 준비하면서 많은 사람들이 공감할 수 있는 보편적인 정서를 담기 위해 고민했다. 이를 대표하는 타이틀곡 '스윔'은 어려움 속에서도 끝까지 나아가자고 말하는 노래다"라고 말했다. 방탄소년단 멤버들은 "이 곡이 국경을 넘어 많은 분들께 작은 용기와 위로가 되었기를 바란다. 오랜 시간 변함없는 믿음과 응원에 감사하고 앞으로도 진심을 다하는 음악으로 보답할 것"이라고 덧붙였다. 앞서 빌보드는 지난 30일 공개한 차트 예고 기사를 통해 '아리랑'이 메인 앨범 차트 '빌보드 200'(4월 4일 자) 정상을 찍었다고 밝혔다. 방탄소년단이 '빌보드 200'과 '핫 100' 정상을 동시에 점령한 것은 2020년 미니 7집 '비(BE)'와 타이틀곡 '라이프 고즈 온' 이후 약 6년 만이다.   alice09@newspim.com 2026-03-31 09:06
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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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