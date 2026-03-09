더본코리아, 독일 하이퍼마켓에 한식 코너 확대…유럽 공략 속도

B2B 소스·운영 컨설팅 결합 모델…글로버스 40개 매장 확대 논의
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 더본코리아는 독일 대형 유통그룹 글로버스(Globus)가 운영하는 에쉬본(Eschborn) 지역 하이퍼마켓 푸드코트에 '글로벌 푸드 컨설팅' 방식을 적용한 한식 코너 2호점을 오픈했다고 9일 밝혔다. 에쉬본은 프랑크푸르트 인근 국제 비즈니스 중심지로 글로벌 기업 지사와 한국 기업 사업소가 밀집한 지역으로, 한국 및 아시아 고객 비중이 높은 상권으로 알려져 있다.
더본코리아는 지난해 7월 독일 상트벤델 지역에 1호점을 오픈해 글로버스로부터 성공적인 한식 코너 론칭 사례라는 평가를 받은 바 있다. 이번 2호점은 한국인 거주자가 거의 없는 지역에서 운영된 1호점과 달리 국제 비즈니스 중심지 상권에 입점해 다른 고객층에서의 시장 반응을 추가로 검증하기 위한 전략으로 풀이된다.
2호점에도 1호점과 동일하게 '글로벌 푸드 컨설팅' 방식이 적용된다. 더본코리아가 국내에서 개발한 B2B 소스를 공급하고 메뉴 구성과 조리 가이드 등 운영 전반에 대한 컨설팅을 제공하면, 글로버스는 현지 조리사가 독일산 식재료를 활용해 메뉴를 조리하는 방식이다. 메뉴는 비빔밥과 덮밥을 중심으로 운영되며 닭·돼지·소·베지테리언 등 메뉴 타입을 선택한 뒤 토핑과 소스를 고르는 커스터마이징 방식으로 구성됐다.
더본코리아는 2호점 운영이 안정화되면 서구권 소비자 선호도가 높은 한식 메뉴를 중심으로 신메뉴 도입도 검토할 계획이다. 동시에 글로버스와 함께 독일 내 3호점 후보지를 논의 중이며, 글로버스가 운영하는 약 40개 하이퍼마켓 푸드코트를 중심으로 한식 코너 확대 방안도 검토하고 있다.
더본코리아는 향후 해외 사업 포트폴리오도 단계적으로 확대할 계획이다. 해외 쇼핑몰 등에 K-푸드존을 구성하는 '복합공간 통합 프랜차이즈 솔루션'을 추진하고 있으며, 미국과 동남아 시장에서 B2B 소스 공급과 유통 상품, 합작 개발 상품 등으로 사업을 확장하는 방안을 협의 중이다. 또한 빽다방 브랜드의 일본 진출을 목표로 현지 매장 오픈 전략도 단계적으로 진행하고 있다.
