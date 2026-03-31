전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.31 (화)
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

환율 1530원에 외국인 매도 확대…코스피 5000선 위협

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

원화 약세 심화…금융위기 이후 17년 만 최고
코스피 장중 5000선 밀려…전쟁 이후 최저 수준
"2·3월 외국인 50조 매도, 환율 상승 압력 키워"

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 중동 전쟁 장기화 우려가 커지면서 달러/원 환율이 장중 1530원을 돌파했다. 글로벌 금융위기 이후 약 17년 만의 최고 수준이다. 환율 급등과 함께 코스피도 장중 5000선까지 밀리며 전쟁 이후 최저 수준을 기록하는 등 국내 금융시장이 주요국 대비 더 큰 변동성을 보이고 있다. 

31일 서울외환시장에 따르면 원·달러 환율은 전 거래일보다 4.2원 오른 1519.9원에 출발해 장중 1533.9원까지 상승했다. 장중 한때 1536.5원까지 오르며 금융위기 이후 처음으로 1530원선을 넘어섰다. 주간 거래 기준 환율이 1530원을 상회한 것은 2009년 3월 이후 처음이다. 전날 야간거래에서도 1521원을 웃돌며 원화 약세 흐름이 이어졌다.

환율 상승은 외국인 투자심리 위축으로 이어지며 증시 하락 압력을 키웠다. 한국거래소에 따르면 오후 2시 25분 기준 코스피는 전일 대비 3.31% 하락한 5102.55에 거래되고 있다. 외국인이 3조4720억원을 순매도하며 지수 하락을 주도했고, 개인과 기관은 각각 2조5190억원, 6889억원을 순매수 중이다.

이날 코스피는 장 초반 4% 넘게 하락하며 5050선까지 밀리며 전쟁 이후 최저 수준을 기록했다. 이후 낙폭을 일부 줄이며 5100선 안팎에서 등락을 이어가고 있다. 코스닥도 4% 안팎 하락하며 동반 약세를 보였다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 31일 오후 서울외환시장에서 달러·원 환율이 전장 대비 20.50원 상승한 1536.20원에 거래되는 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다. 2026.03.31 yym58@newspim.com

◆ "달러보다 원화 더 약세"…외국인 매도·구조 요인 영향

시장에서는 이번 환율 급등이 단순한 달러 강세 이상의 의미를 갖는다는 분석이 나온다. 미국-이란 전쟁 이후 달러화 지수 상승폭은 2%대에 그쳤지만 원화 가치는 5% 이상 하락하며 주요 통화 대비 상대적으로 큰 약세를 보였기 때문이다.

박상현 iM증권 연구원은 "달러 강세 흐름 속에서도 원화만 유독 가파르게 약세를 보이고 있다"며 "달러·엔 환율이 160엔 부근에서 안정되는 것과 달리 원·달러 환율만 금융위기 이후 처음으로 1500원대를 넘어선 것은 국내 요인이 결합된 결과"라고 말했다.

그는 "외국인의 공격적인 주식 순매도와 고유가에 따른 국내 경제 펀더멘털 우려가 동시에 작용했다"며 "2~3월 외국인 주식 순매도 규모가 50조원 수준에 달하며 환율 상승 압력을 키웠다"고 분석했다.

고유가에 취약한 경제 구조도 원화 약세 요인으로 지목된다. 박 연구원은 "고유가 장기화는 성장률 하향 압력으로 이어질 수 있다"며 "경제 성장 둔화 우려가 원화 가치에 반영되고 있다"고 설명했다.

향후 환율 방향은 유가와 중동 정세에 좌우될 전망이다. 민경원 우리은행 이코노미스트는 "중동 전쟁 장기화 우려에 따른 고유가와 달러 강세 흐름이 이어지면서 환율 상단이 견고하게 지지받고 있다"며 "유가를 추종하는 달러 강세 기조가 이어지면서 역내외 투자자들의 롱 심리를 자극하고 있다"고 말했다.

이유정 하나은행 연구원도 "미국과 이란 간 갈등 고조로 글로벌 금융시장 내 안전자산 선호 심리가 지속되고 있다"며 "이는 달러 강세를 자극하며 원·달러 환율 상승을 견인하는 요인으로 작용하고 있다"고 분석했다.

다만 환율 상승 속도는 일부 제어될 가능성도 제기된다. 민 이코노미스트는 "분기말 수출업체 네고 물량과 당국 미세조정 경계가 상단을 제한하는 요인"이라며 "고점에서는 매도 물량이 출회될 가능성이 있다"고 덧붙였다.

한편 신현송 한국은행 총재 후보자는 "환율 레벨 자체에 큰 의미를 부여할 필요는 없다"며 "달러 유동성 지표는 양호한 상황으로 과거처럼 환율과 금융 불안을 직접 연결할 필요는 없다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 31일 오후 코스피가 전장 종가보다 182.32 포인트(3.45%) 하락하며 5098.98로, 코스닥은 42.31 포인트(3.82%) 하락한 1064.74로 거래되는 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 달러·원 환율은 전장 대비 20.00원 상승한 1535.70원에 거래되고 있다. 2026.03.31 yym58@newspim.com

 

nylee54@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
BTS '스윔', 빌보드 '핫 100' 1위 [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 하이브 레이블 그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 '빌보드 200'에 이어 '핫 100'에서도 1위를 기록했다. 31일 미국 음악 전문 매체 빌보드가 공식 홈페이지에 게재한 차트 예고 기사에 따르면 방탄소년단의 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'의 타이틀곡 '스윔(SWIM)'이 메인 송 차트 '핫 100'(4월 4일 자) 정상으로 직행했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 방탄소년단(BTS)이 21일 서울 광화문 광장에서 무료 복귀 공연 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'(BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG)을 펼쳐졌다. 2026.03.21 photo@newspim.com 이는 '다이너마이트(Dynamite)', '새비지 러브(Savage Love)', '라이프 고즈 온(Life Goes On)', '버터(Butter)', '퍼미션 투 댄스(Permission to Dance)', '마이 유니버스(My Universe)' 이후 팀 통산 일곱 번째 1위 곡이다. 또한 '스윔'은 1190번째 '핫 100' 1위 곡이자 진입과 동시에 정상을 차지한 89번째 노래로 기록됐다. 이는 역대 1위 곡 중 단 7%에 해당하는 매우 드문 사례다. 빌보드는 "1971년부터 1979년까지 9개의 1위 곡을 기록했던 비지스 이후 거의 반세기 만에 팀 최다 1위 기록을 세웠다"라고 밝혔다. 또한 방탄소년단은 1958년 8월 '핫 100' 차트 시작 이후 그룹 중 다섯 번째로 많은 1위 곡을 보유하게 됐다. 매체에 따르면 그룹 최다 1위 기록은 비틀스(20곡)가 가지고 있으며 그 뒤를 이어 슈프림스(12곡), 비지스, 롤링 스톤즈(8곡) 그리고 방탄소년단 순이다. '스윔'은 지난 20일 발표됐으며 26일까지 집계 결과 스트리밍 1530만 회, 라디오 청취자 수 2580만 회, 디지털 및 실물 싱글 판매량 총 15만 4000 장에 달했다. 빌보드 '스트리밍 송 차트'에 2위로 진입해 팀 자체 최고 순위를 경신했다 '라디오 송 차트'에서는 18위로 데뷔했고 이 역시 팀의 역대 성적 중 가장 높은 진입 순위다. '디지털 송 세일즈 차트'에서는 1위를 찍어 방탄소년단의 13번째 1위 곡이 됐다. 이들은 해당 차트에서 가장 많은 1위 곡을 보유한 그룹에 등극했다. 방탄소년단은 소속사 빅히트 뮤직을 통해 "3년 9개월의 긴 기다림 끝에 선보인 앨범으로 '빌보드 1위'라는 큰 영광 얻게 되었다. 언제나 아낌없는 사랑과 응원을 보내주신 아미(팬덤명)분들은 물론 저희의 음악을 듣고 마음을 나눠주신 모든 분들께 깊이 감사드린다"라며 소감을 전했다. 이어 "신보를 준비하면서 많은 사람들이 공감할 수 있는 보편적인 정서를 담기 위해 고민했다. 이를 대표하는 타이틀곡 '스윔'은 어려움 속에서도 끝까지 나아가자고 말하는 노래다"라고 말했다. 방탄소년단 멤버들은 "이 곡이 국경을 넘어 많은 분들께 작은 용기와 위로가 되었기를 바란다. 오랜 시간 변함없는 믿음과 응원에 감사하고 앞으로도 진심을 다하는 음악으로 보답할 것"이라고 덧붙였다. 앞서 빌보드는 지난 30일 공개한 차트 예고 기사를 통해 '아리랑'이 메인 앨범 차트 '빌보드 200'(4월 4일 자) 정상을 찍었다고 밝혔다. 방탄소년단이 '빌보드 200'과 '핫 100' 정상을 동시에 점령한 것은 2020년 미니 7집 '비(BE)'와 타이틀곡 '라이프 고즈 온' 이후 약 6년 만이다.   alice09@newspim.com 2026-03-31 09:06
사진
김효주, 세계랭킹 3위로 도약 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 =절정의 폼을 뽐내고 있는 김효주가 생애 최고 세계랭킹인 '빅3'에 올랐다. 김효주는 31일(한국시간) 발표된 여자 골프 주간 세계 랭킹에서 찰리 헐(잉글랜드)을 4위로 끌어내리고 지난주보다 1계단 오른 3위에 자리했다. 김효주는 30일 끝난 포드 챔피언십에서 2년 연속 우승으로 시즌 2승 고지에 올라 평점이 6.71로 훌쩍 뛰어 잉글랜드의 찰리 헐(5.64)을 1점 이상 따돌렸다. 세계 1위 지노 티띠꾼(태국·10.81점), 2위 넬리 코르다(미국·8.44점)와의 격차는 여전하지만 생애 첫 '빅3'에 오른 건 김효주의 골프 커리어에 있어 의미가 작지 않다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김효주가 30일 LPGA 투어 포드 챔피언십 우승 트로피를 들고 포즈를 취하고 있다. [사진=LPGA] 2026.03.30 psoq1337@newspim.com 김효주는 이번 시즌 LPGA 4개 대회에 나가 2승을 거머쥐고 한 번은 3위, 나머지 한 번은 공동 21위를 차지했다. CME 글로브 포인트, 시즌 상금, 올해의 선수 포인트 모두 1위다. 그는 4월 3일 개막하는 아람코 챔피언십에서 3연승과 통산 10승에 도전한다. 한국 선수 중에서는 김세영이 10위로 김효주의 뒤를 이었고 유해란은 13위, 최혜진은 15위에 자리했다. 포드 챔피언십에서 5위로 마감한 전인지는 91위로 껑충 뛰었고 공동 6위로 LPGA 데뷔 후 개인 최고 성적을 낸 윤이나는 67위로 올라섰다. psoq1337@newspim.com 2026-03-31 07:17

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동