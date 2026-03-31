전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.31 (화)
KYD 디데이
산업 ICT

속보

더보기

지옥·천당 오간 펄어비스, 붉은 사막은 어떻게 '갓겜'이 됐나

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

출시 하루 만에 긴급 패치…조작·편의성 문제 신속 개선
이용자 피드백 즉각 반영…'재출시 수준' 업데이트로 반전
오픈월드·전투 강점 부각…핵심 재미 재발견
주가 30% 급락 후 5일 만에 반등…52주 신고가 경신

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = #. "'망겜(망한 게임)'인 줄 알았더니, '갓겜(최고의 게임)'이었다.", "'붉은 사막'에 인질로 잡혔다.", "환불했는데 다시 구매해야겠네" - '붉은 사막' 최근 이용자 평에서

출시 직후 혹평에 휩싸였던 펄어비스의 신작 '붉은사막'이 불과 일주일 만에 평가를 뒤집으며 반등에 성공했다. 조작 불편과 난해한 시스템으로 '망겜' 논란까지 번졌던 작품은 빠른 패치와 이용자 경험 개선을 계기로 '갓겜'으로 재평가되는 흐름을 보이고 있다. 극단적으로 엇갈린 평가가 단기간에 뒤집히며 게임 완성도 못지않게 펄어비스의 운영 능력도 재평가 받고 있다.

펄어비스 주가 추이 [AI 인포그래픽=서영욱 기자]

◆"사실상 실시간 대응"...고꾸라졌던 주가도 어느새 '신고가'
31일 게임업계에 따르면 펄어비스 주가는 이날 장중 한때 7만원선을 돌파했다. 주가가 7만원대를 회복한 것은 2022년 4월 이후 약 4년 만이다. 앞서 펄어비스는 지난 20일 기대작 '붉은 사막' 출시 직후 혹평이 이어지며 주가가 약 30% 급락, 한때 4만원선 아래로 밀리기도 했다. 그러나 이후 반등을 거듭하며 5거래일 만에 52주 신고가를 경신했다.

붉은 사막의 초기 반응은 냉혹했다. 조작감과 인터페이스(UI), 불친절한 게임 구조가 문제로 지적됐다. 특히 전투 조작의 이질감과 복잡한 시스템은 진입 장벽으로 작용했고, 스토리 역시 몰입도가 떨어진다는 평가가 잇따랐다. 기대작이라는 타이틀이 무색하게 주요 커뮤니티와 플랫폼에서는 혹평이 주를 이뤘다.

그러나 펄어비스 운영진은 발 빠르게 대응에 나서며 분위기를 반전시켰다. 출시 하루 만에 이용자들의 피드백을 적극적으로 반영, 대규모 업데이트를 실시하며 문제점을 해결해 나갔다. 출시 직후 제기된 조작 불편과 편의성 문제를 신속하게 개선했고, 지속적인 업데이트로 만족도를 높여나갔다. 실시간 대응에 가까운 빠르고 긴밀한 운영이 이어지며 분위기를 반전시켜 나갔다.

붉은 사막 게임 플레이 화면 [사진=스팀]

◆"부실한 스토리? 오픈월드를 즐기느라 메인퀘 할 시간 없다"
이 같은 대응은 이용자들의 반응을 이끌어냈다. "사실상 재출시 수준의 패치가 이뤄졌다"며 스팀을 비롯한 주요 플랫폼에서 긍정적인 리뷰가 빠르게 늘어났다. 스팀은 이용자가 '긍정적'과 '부정적'으로만 리뷰를 남기고, 이를 기반으로 전체 평가 등급을 산정하는 구조다. 긍정 비율이 80% 이상이면 '매우 긍정적', 70~79%는 '대체로 긍정적'으로 분류된다. 붉은 사막은 한때 '매우 긍정적' 등급을 기록했고, 31일 기준 '대체로 긍정적'을 유지하고 있다. 출시 초기 긍정 비율이 40% 미만으로 떨어지며 '대체로 부정적' 평가를 받았던 것과 비교하면 빠른 반전이다.

특히 가장 높은 평가를 받은 요소는 오픈월드다. 'GTA'나 '레드 데드 리뎀션'과 같은 대표적인 오픈월드 게임과 비교해 맵 규모가 2배 이상 넓고, 콘텐츠 밀도 역시 높은 수준이라는 분석이다. 부실한 스토리는 여전히 한계로 지적되지만, 압도적인 오픈월드 설계가 이를 충분히 상쇄한다는 평가다. 게임시간은 100시간을 넘었지만 오픈월드 콘텐츠에 시간을 할애하느라 메인 스토리 진행률은 4~5% 수준이라는 리뷰들이 큰 공감을 얻고 있다.

전투 시스템 역시 강점으로 꼽힌다. 기존 게임 문법을 벗어난 높은 자유도의 액션 구조로 초기에는 불편함이 크지만, 일정 수준 이상 적응하면 다양한 전투 방식에서 오는 재미와 중독성을 느낄 수 있다는 평가다.

허진영 펄어비스 대표 [사진=펄어비스]

◆4일 만에 투자비 회수, 글로벌 히트작 '정조준'
흥행 지표 역시 이를 뒷받침한다. 붉은 사막은 출시 4일 만에 약 300만장을 판매하며 최소 2000억~3000억원 수준의 매출을 기록한 것으로 알려졌다. 1500억원 수준으로 추정되는 개발비용을 4일 만에 회수, 흥행 기반을 빠르게 마련했다. 지난 27일 열린 펄어비스 주주총회에서는 목표량을 500만장으로 제시하기도 했다. 허진영 대표는 이날 "500만 장의 성과를 빠르게 알릴 수 있도록 노력하겠다"며 "연말까지 최고의 성과를 내도록 모든 임직원들이 노력할 것을 약속드린다"고 강조했다.

반면 단점도 분명하다. 조작과 사용자인터페이스(UI)는 복잡하고 불친절해 초기 이탈 요인으로 지목됐고, 퍼즐 역시 직관성이 떨어진다는 평가다. 빈약한 스토리는 캐릭터 매력을 떨어뜨린다는 점 역시 큰 약점으로 꼽힌다.

게임업계 관계자는 "초기에는 기대치 대비 평가가 다소 아쉬웠지만, 펄어비스가 이용자 피드백을 빠르게 반영하면서 분위기가 빠르게 반전됐다"며 "패치 이후 게임의 강점인 오픈월드와 전투 시스템이 제대로 드러나면서 긍정적인 평가가 확산되고 있다"고 말했다. 이어 "초반 진입장벽은 일부 존재하지만, 지속적인 업데이트로 개선이 이어지고 있어 이용자 대응 속도와 운영 역량이 흥행을 견인하는 모습"이라고 평가했다.

syu@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
BTS '스윔', 빌보드 '핫 100' 1위 [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 하이브 레이블 그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 '빌보드 200'에 이어 '핫 100'에서도 1위를 기록했다. 31일 미국 음악 전문 매체 빌보드가 공식 홈페이지에 게재한 차트 예고 기사에 따르면 방탄소년단의 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'의 타이틀곡 '스윔(SWIM)'이 메인 송 차트 '핫 100'(4월 4일 자) 정상으로 직행했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 방탄소년단(BTS)이 21일 서울 광화문 광장에서 무료 복귀 공연 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'(BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG)을 펼쳐졌다. 2026.03.21 photo@newspim.com 이는 '다이너마이트(Dynamite)', '새비지 러브(Savage Love)', '라이프 고즈 온(Life Goes On)', '버터(Butter)', '퍼미션 투 댄스(Permission to Dance)', '마이 유니버스(My Universe)' 이후 팀 통산 일곱 번째 1위 곡이다. 또한 '스윔'은 1190번째 '핫 100' 1위 곡이자 진입과 동시에 정상을 차지한 89번째 노래로 기록됐다. 이는 역대 1위 곡 중 단 7%에 해당하는 매우 드문 사례다. 빌보드는 "1971년부터 1979년까지 9개의 1위 곡을 기록했던 비지스 이후 거의 반세기 만에 팀 최다 1위 기록을 세웠다"라고 밝혔다. 또한 방탄소년단은 1958년 8월 '핫 100' 차트 시작 이후 그룹 중 다섯 번째로 많은 1위 곡을 보유하게 됐다. 매체에 따르면 그룹 최다 1위 기록은 비틀스(20곡)가 가지고 있으며 그 뒤를 이어 슈프림스(12곡), 비지스, 롤링 스톤즈(8곡) 그리고 방탄소년단 순이다. '스윔'은 지난 20일 발표됐으며 26일까지 집계 결과 스트리밍 1530만 회, 라디오 청취자 수 2580만 회, 디지털 및 실물 싱글 판매량 총 15만 4000 장에 달했다. 빌보드 '스트리밍 송 차트'에 2위로 진입해 팀 자체 최고 순위를 경신했다 '라디오 송 차트'에서는 18위로 데뷔했고 이 역시 팀의 역대 성적 중 가장 높은 진입 순위다. '디지털 송 세일즈 차트'에서는 1위를 찍어 방탄소년단의 13번째 1위 곡이 됐다. 이들은 해당 차트에서 가장 많은 1위 곡을 보유한 그룹에 등극했다. 방탄소년단은 소속사 빅히트 뮤직을 통해 "3년 9개월의 긴 기다림 끝에 선보인 앨범으로 '빌보드 1위'라는 큰 영광 얻게 되었다. 언제나 아낌없는 사랑과 응원을 보내주신 아미(팬덤명)분들은 물론 저희의 음악을 듣고 마음을 나눠주신 모든 분들께 깊이 감사드린다"라며 소감을 전했다. 이어 "신보를 준비하면서 많은 사람들이 공감할 수 있는 보편적인 정서를 담기 위해 고민했다. 이를 대표하는 타이틀곡 '스윔'은 어려움 속에서도 끝까지 나아가자고 말하는 노래다"라고 말했다. 방탄소년단 멤버들은 "이 곡이 국경을 넘어 많은 분들께 작은 용기와 위로가 되었기를 바란다. 오랜 시간 변함없는 믿음과 응원에 감사하고 앞으로도 진심을 다하는 음악으로 보답할 것"이라고 덧붙였다. 앞서 빌보드는 지난 30일 공개한 차트 예고 기사를 통해 '아리랑'이 메인 앨범 차트 '빌보드 200'(4월 4일 자) 정상을 찍었다고 밝혔다. 방탄소년단이 '빌보드 200'과 '핫 100' 정상을 동시에 점령한 것은 2020년 미니 7집 '비(BE)'와 타이틀곡 '라이프 고즈 온' 이후 약 6년 만이다.   alice09@newspim.com 2026-03-31 09:06
사진
김효주, 세계랭킹 3위로 도약 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 =절정의 폼을 뽐내고 있는 김효주가 생애 최고 세계랭킹인 '빅3'에 올랐다. 김효주는 31일(한국시간) 발표된 여자 골프 주간 세계 랭킹에서 찰리 헐(잉글랜드)을 4위로 끌어내리고 지난주보다 1계단 오른 3위에 자리했다. 김효주는 30일 끝난 포드 챔피언십에서 2년 연속 우승으로 시즌 2승 고지에 올라 평점이 6.71로 훌쩍 뛰어 잉글랜드의 찰리 헐(5.64)을 1점 이상 따돌렸다. 세계 1위 지노 티띠꾼(태국·10.81점), 2위 넬리 코르다(미국·8.44점)와의 격차는 여전하지만 생애 첫 '빅3'에 오른 건 김효주의 골프 커리어에 있어 의미가 작지 않다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김효주가 30일 LPGA 투어 포드 챔피언십 우승 트로피를 들고 포즈를 취하고 있다. [사진=LPGA] 2026.03.30 psoq1337@newspim.com 김효주는 이번 시즌 LPGA 4개 대회에 나가 2승을 거머쥐고 한 번은 3위, 나머지 한 번은 공동 21위를 차지했다. CME 글로브 포인트, 시즌 상금, 올해의 선수 포인트 모두 1위다. 그는 4월 3일 개막하는 아람코 챔피언십에서 3연승과 통산 10승에 도전한다. 한국 선수 중에서는 김세영이 10위로 김효주의 뒤를 이었고 유해란은 13위, 최혜진은 15위에 자리했다. 포드 챔피언십에서 5위로 마감한 전인지는 91위로 껑충 뛰었고 공동 6위로 LPGA 데뷔 후 개인 최고 성적을 낸 윤이나는 67위로 올라섰다. psoq1337@newspim.com 2026-03-31 07:17

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동