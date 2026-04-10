압구정3구역 시공사 선정, 현대건설 단독 입찰로 유찰

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사업비 5.6조...현대건설 수의계약 가능성 커져

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울 강남구 압구정3구역 재건축사업 시공사 선정 입찰에 현대건설이 단독으로 참여하며 결국 유찰됐다.

10일 업계에 따르면 이날 마감된 압구정3구역 재건축 시공사 선정 입찰은 현대건설의 단독 참여로 유찰됐다. 조합은 조만간 시공사 선정을 위한 재입찰을 진행할 계획이다.

압구정 3구역 기본 설계 조감도 [자료=서울시]

현행법상 시공자 선정 입찰에 2개사 미만이 참여하면 유찰된다. 2회 이상 유찰 시 조합은 수의계약을 추진할 수 있다. 업계에서는 현대건설과의 수의계약 가능성이 높다고 내다보고 있다.

압구정 3구역 재건축은 현대 1~7·10·13·14차, 대림빌라트 등 기존 3934가구를 최고 65층·5175가구로 새로 짓는 사업이다. 3.3㎡당 예정 공사비는 1120만원, 총 공사비는 5조5610억원이다.

앞서 현대건설은 글로벌 건축설계사 람사(RAMSA)와 협업을 통해 압구정3구역이 지닌 주거 유산을 현대적으로 재해석하는 설계를 구상하겠다고 밝힌 바 있다.

현대건설 관계자는 "압구정3구역은 대한민국 최고 주거지로 평가받아 온 사업지"라며 "압구정 현대의 정체성을 집약적으로 보여주는 주거 유산을 새롭게 완성해 나갈 것"이라고 말했다.

blue99@newspim.com