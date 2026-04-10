추경호 의원, 국립뮤지컬컴플렉스 등 3대 국립시설 유치 공약 발표

[대구=뉴스핌] 김용락 기자=추경호 국회의원(대구시장 예비경선후보)이 대구의 역사성과 문화자산을 기반으로 한 국가상징시설 유치 청사진을 제시하며, 대구의 도시 경쟁력 강화에 나섰다. 추 의원은 10일 "대구는 독립운동과 산업화, 시민문화가 공존하는 대한민국의 축소판과 같은 도시"라며 "이를 국가 차원의 문화상징시설로 승화시켜 도시브랜드를 획기적으로 높이겠다"고 밝혔다.

추 의원이 내건 '문화상징도시' 구상의 핵심은 ▲국립구국운동기념관(가칭) ▲국립근대미술관 ▲국립뮤지컬컴플렉스 등 3대 국가문화시설 유치다.

먼저 '국립 구국운동기념관(가칭)' 추진은 대구가 국채보상운동과 2·28 민주운동 등 시민 주도 구국운동의 중심지였다는 점에 주목했다. 추 의원은 "대구는 국가의 위기 앞에 시민이 먼저 움직인 도시"라며 "이러한 숭고한 정신을 상징하는 국가 차원의 기념시설이 없는 것은 그동안 대구의 정신이 정책적으로 소홀히 다뤄졌음을 보여주는 것"이라고 지적했다. 해당 시설은 도심 내 역사적 발상지와 연계해 조성하며, 주변 상권 및 관광자원과 연결해 지역 경제 활성화까지 동시에 도모한다는 구상이다. 정식 명칭은 향후 시민원탁회의를 통해 도출할 예정이다.



'국립근대미술관' 유치 역시 대구의 문화적 자부심을 바탕으로 한다. 현재 국가 문화체계가 고대(국립중앙박물관)와 현대(국립현대미술관)로 양분된 상황에서, 근대 예술의 요람인 대구가 그 공백을 메울 최적지라는 논리다. 이인성, 이쾌대 등 근대미술 거장을 배출한 역사성과 근대 상업·금융·교육 중심지로, 대구 도심의 근대 건축물, 골목 문화 등을 연계해 독보적인 문화관광벨트를 구축한다는 복안이다.

추경호 의원은 국립뮤지컬컴플렉스 등 3대 국립시설 유치 공약을 발표했다.[사진=추경호 의원실] 2026.04.10 yrk525@newspim.com

공연산업 육성을 위한 '국립뮤지컬컴플렉스' 건립도 포함됐다. 추 의원은 "대구는 대구국제뮤지컬페스티벌(DIMF)을 중심으로 창작과 시장이 동시에 형성된 국내 유일의 도시"라며 "제작·유통·교육·아카이브 기능을 통합한 국가 거점시설이 필요하다"고 밝혔다. 국립뮤지컬컴플렉스가 K-문화 산업의 핵심 축으로 뮤지컬 산업을 성장시키는 기반이 될 것이라는 설명이다.

추 의원은 타 광역시에 비해 현저히 부족한 대구의 국립시설 현황을 꼬집기도 했다. 현재 서울, 부산, 광주 등은 복수의 국립시설을 보유하고 있으나 대구는 국립대구박물관 1곳에 불과하다는 점을 강조하며 유치의 당위성을 역설했다. 특히, 이번 국가문화상징시설 유치가 단순한 시설 유치에 그치지 않고 도심 유휴지 활용 등 도시재생·상권 회복까지 연계한다는 구상이다. 도심 후적지 등 유휴부지를 전략적으로 활용해 문화시설을 배치하고, 이를 관광·상업·문화산업과 연결하는 도시재생 모델이다. 이를 통해 △도심 공동화 해소 △상권 회복 △청년 문화일자리 창출 등 파급효과를 기대하고 있다.

추경호 의원은 "구국의 역사와 근대의 기억, 그리고 문화산업의 미래를 동시에 갖춘 도시로 대구를 재정의하겠다"며 "국가상징시설 유치를 통해 대구를 대한민국 문화정체성을 대표하는 명품도시로 만들겠다"고 밝혔다. 이번 추 의원의 공약 발표는 4월 11일 대한민국 임시정부 수립 기념일을 앞두고, 독립운동의 성지였던 대구의 역사적 정체성과 정신을 계승하겠다는 의미를 담아 마련됐다.

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