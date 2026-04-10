청와대 "추경, 최대한 빨리 현장에서 체감할 수 있도록 신속 집행"

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"고유가 피해 지원금·공급망 안정 지원

교통비 경감·농어민 유류비 지원 확대

민생사업 추진…여야, 국익 초당 협력

신속 처리 감사…후속 절차 신속 추진"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 10일 "이재명 정부는 이번 추가경정 예산이 최대한 빨리 현장에서 체감할 수 있도록 후속 절차를 추진하며 신속 집행에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

강유정 청와대 수석대변인은 이날 밤 늦게 여야가 중동 사태에 대응하기 위해 국회 본회의를 열어 합의 통과시킨 '전쟁 추경'에 대해 이같이 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 이재명 대통령이 지난 4월 2일 서울 여의도 국회 본회의장에서 중동 사태 대응을 위한 추가경정 예산안 시정연설을 하고 있다. 2026.04.02 jk31@newspim.com

강 수석대변인은 "추경안이 통과됨으로써 고유가 피해 지원금뿐 아니라 공급망 안정을 위한 나프타 구매 지원, 국민의 대중 교통비 부담을 줄이기 위한 K-패스 반값 할인, 농어민 대상 유류비 지원 확대의 필수적인 민생지원 사업을 추진할 수 있게 됐다"고 말했다.

특히 강 수석대변인은 "여야가 중동 전쟁으로 인한 위기 앞에서 국익을 우선한 초당적인 협력으로 추경 예산안을 신속히 처리해 준 것에 대해 감사드린다"고 말했다.

여야는 이날 밤 늦게 국회 본회의를 열고 정부가 제출한 26조 2000억원 규모의 전쟁 추경안을 처리했다. 정부가 제출한 규모를 유지하면서 세부 항목만 조정했다.

핵심 쟁점 중 하나였던 '전 국민 중 소득 하위 70%'에 '최대 60만원'을 지급하기로 한 고유가 피해 지원금 사업 관련 예산은 정부안을 유지하기로 했다.

정부안이 유지되면서 소득 하위 70%에 해당하는 3256만 명에게 1인당 최소 10만 원에서 최대 60만 원이 지원된다.

대중 교통비 환급 서비스인 K-패스를 한시적으로 50% 할인하기 위한 예산은 1000억 원 늘렸다. 나프타(납사) 수급 안정화를 위한 지원 항목에 2000억 원을 증액했다.

농기계 유가 연동 보조금 신설과 농림·어업인 면세 경유 유가 연동 보조금 상향, 연안 여객선 유류비 부담 완화, 무기질 비료 지원 확대를 위해서도 2000억 원을 추가하기로 했다.

pcjay@newspim.com