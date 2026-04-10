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[코인 시황] 비트코인, 전쟁 후 최고 주간 상승에도 7만3000달러 '벽'…"8만달러 가려면 한 단계 더"

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AI 핵심 요약

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  • 비트코인이 10일 7만2032달러에 거래되며 7만3000달러 돌파 실패했다.
  • 이란 분쟁 후 주간 7.9% 상승했으나 박스권 장세를 이어갔다.
  • 휴전 불확실성과 유가 반등 속 7만5000달러 돌파 필요하다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

휴전 불안·유가 재반등에 가상자산 신중론…알트코인 차별화 뚜렷

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 비트코인 가격이 이란 분쟁 이후 가장 강한 주간 상승률을 기록했음에도 7만3000달러 저항선 돌파에 거듭 실패하며 다시 박스권 장세를 이어가고 있다. 시장에서는 중동 휴전 불확실성과 국제유가 재반등 속에 가상자산 시장이 방향성을 탐색하는 국면이라는 분석이 나온다.

한국시간으로 10일 오후 8시 20분 기준 비트코인(BTC) 가격은 24시간 전에 비해 1.25% 오른 7만2032달러에 거래되고 있다. 전날 세 번째로 7만3000달러 돌파를 시도했지만 매도세에 막히며 이날 한때 7만1843달러까지 밀렸다.

이 가격대는 2월 말 이란 분쟁이 시작된 이후 모든 반등 구간에서 상단 저항선으로 작용해왔다.

비트코인 차트, 자료=야후 파이낸스, 2026.04.10 koinwon@newspim.com

다만 하락 폭은 제한적이다. 비트코인은 이번 주 7.9% 상승하며 전쟁 발발 이후 가장 강한 주간 성과를 기록했다. 특히 분쟁 시작 이후 처음으로 상승 전환한 50일 이동평균선 위를 유지하고 있어 단기 강세 심리는 살아 있다는 평가다.

같은 시간 이더리움(ETH)은 2209달러로 1.3% 오르고 있다. 주간 기준으로는 6.6% 올랐다. 솔라나(SOL), XRP, 도지(DOGE) 등 주요 알트코인도 강세다.

◆ "7만5000달러 넘어야 진짜 강세장"

시장 전문가들은 본격적인 상승 추세 재개를 위해서는 현재 저항선을 넘어서는 추가 돌파가 필요하다고 보고 있다.

Fx프로의 수석 시장 애널리스트 알렉스 쿠프치케비치는 "시장이 본격적인 강세 국면에 진입했다고 판단하려면 최소 7만5000달러 돌파가 필요하다"고 진단했다.

그는 "비트코인이 50일 이동평균선 위를 유지하며 단기 강세 흐름을 지지하고 있지만, 반복적으로 막히는 7만3000달러 돌파가 핵심 과제"라고 지적했다.

갤럭시 디지털의 마이크 노보그라츠 최고경영자는 보다 높은 목표선을 제시했다.

그는 "상승 추세 복원을 위해서는 7만4000달러 위 안착 후 8만달러 돌파가 필요하다"며 "이 수준을 넘어서면 새로운 낙관론이 촉발될 수 있다"고 말했다.

현재 흐름은 휴전 이전과 유사하지만 가격대만 한 단계 높아진 모습이다. 기존 6만5000달러~7만3000달러 박스권이 이제는 7만달러~7만3000달러로 상향 이동했다는 평가다.

휴전 흔들리고 유가 재반등…시장 경계감 유지

가상자산 시장이 신중한 흐름을 보이는 배경에는 중동 정세가 있다.

주초 랠리를 촉발했던 미국·이란 휴전은 이미 흔들리는 모습이다. 이란은 미국이 합의 조항 3개를 위반했다고 주장하고 있으며, 호르무즈 해협 역시 여전히 "기술적 제한" 속에 부분적으로만 재개방된 상태다.

국제유가는 하루 15% 급락 이후 다시 반등해 배럴당 97달러 선을 회복했다.

시장은 휴전이 유지되고 해협 개방이 확대될 경우 비트코인이 네 번째 7만3000달러 돌파 시도에 나설 가능성이 크다고 보고 있다.

반면 이란의 불만이 확대되거나 트럼프 대통령의 발언 수위가 다시 높아질 경우 6만8000달러~7만달러 구간 조정 가능성이 우세하다는 분석도 나온다.

한편 공포·탐욕 지수는 한 달여 만에 처음으로 한 자릿수 수준에서 벗어나며 투자 심리 개선 조짐을 나타냈다.

koinwon@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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