전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.10 (금)
KYD 디데이
부동산 건설

속보

더보기

신반포19·25차 재건축, 삼성물산 vs 포스코이앤씨 '2파전' 확정

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 신반포19·25차 재건축 조합이 10일 시공자 입찰을 마감했다.
  • 삼성물산과 포스코이앤씨가 유일하게 제안서를 제출했다.
  • 조합은 내달 30일 총회를 열고 최종 시공사를 선정한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

10일 시공자 입찰 마감 결과 양사 참여
2년 3개월만 리턴 매치 성사

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 서울 서초구 잠원동 신반포19·25차 아파트 재건축 정비사업의 시공권 경쟁이 삼성물산과 포스코이앤씨의 2파전으로 압축됐다.

10일 정비업계에 따르면 이날 오후 3시 마감된 신반포19·25차 재건축 조합의 시공자 선정 입찰에 삼성물산과 포스코이앤씨가 각각 입찰제안서를 제출하며 참여했다. 포스코이앤씨는 자사의 하이엔드 브랜드인 오티에르를 명시한 2박스 분량의 제안서를 준비했으며, 삼성물산은 한 박스를 준비했다.

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 10일 정비업계에 따르면 이날 오후 3시 마감된 신반포19·25차 재건축 조합의 시공자 선정 입찰에 삼성물산과 포스코이앤씨가 각각 입찰제안서를 제출하며 참여했다. 2026.04.10 dosong@newspim.com

이 사업은 서울 서초구 잠원동 61-1번지 일대 2만6937.20㎡ 부지에 지하 4층에서 지상 최고 49층 규모의 공동주택 7개 동, 614가구 및 부대복리시설을 짓는 프로젝트다.

조합이 제시한 예정 총공사비는 4434억3200만원으로, 3.3㎡당 1010만원 수준이다. 강남권 주요 재건축 사업장으로서 1000만원을 상회하는 높은 공사비가 책정된 만큼 대형 건설사들의 이목이 집중된 바 있다.

이번 양사의 수주전은 미리 예견됐다. 삼성물산이 조합에 입찰보증금 250억원을 내면서 최종 응찰했기 때문이다. 포스코이앤씨는 이미 입찰보증금을 완납한 상태로, 두 회사가 나란히 참여함에 따라 경쟁 입찰이 성립됐다. 2024년 초 부산 촉진2-1구역 수주전 이후 두 회사가 맞붙는 건 2년 3개월 만이다.

수주전의 승기를 잡기 위해 양사는 글로벌 건축 설계사와의 협업 카드를 꺼내 들었다. 삼성물산은 '래미안 원베일리' 사업에서 협업했던 글로벌 설계그룹 SMDP와 손잡고 외관 차별화에 나선다. 이와 함께 조합원 분담금을 최소화하는 금융 조건을 제안해 신뢰도를 높인다는 계획이다.

이에 맞서는 포스코이앤씨는 네덜란드 기반 글로벌 건축설계그룹 유엔스튜디오(UNStudio)와 설계 부문에서 협력한다. 조합은 내달 30일 선정 총회를 열고 최종 시공사를 확정할 예정이다.

dosong@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
국립정동극장 대표이사에 서승만 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 최휘영 문화체육관광부 장관은 10일 서승만 씨를 재단법인 국립정동극장 대표이사에 임명하고 임명장을 수여했다. [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 재단법인 국립정동극장 대표이사에 임명된 서승만 씨. [사진= 문체부] 2026.04.10 fineview@newspim.com 서승만 신임 대표이사는 방송·공연 연출·극장 운영 분야를 두루 거친 공연예술·콘텐츠 기획 전문가다. 국민대학교에서 연극영화·영상미디어 학·석사 학위를 취득하고 행정학 박사 학위까지 받았다. 극단 상상나눔 대표, 소극장 상상나눔씨어터 대표를 지냈으며, 사단법인 국민안전문화협회 회장, 한국공공관리학회 홍보위원장, 행정안전부 홍보대사 등 공공 영역에서도 폭넓게 활동했다. 마당놀이 '온달아 평강아'·'뺑파전', 뮤지컬 '노노이야기'·'터널' 등을 직접 연출한 무대 현장 경험도 갖췄다. 최휘영 장관은 "신임 대표이사가 그간 축적한 현장 경험과 홍보 역량을 바탕으로 국립정동극장의 관광 자원으로서 역할을 강화하고, 우수한 공연을 국내 관객을 넘어 세계에 알리는 데 핵심적인 역할을 해주길 기대한다"고 말했다. 서 대표이사의 임기는 3년이다. 국립정동극장은 한국 최초 근대식 극장인 원각사 복원을 설립 이념으로 1997년 문을 연 재단법인이다. 전통공연 예술작품의 제작·공연과 국내외 교류를 주요 사업으로 삼아왔으며, 최근에는 전통연희·연극·뮤지컬 등 정동길의 근현대 문화유산을 토대로 서울 도심을 대표하는 공연을 선보이고 있다. fineview@newspim.com 2026-04-10 14:55
사진
이란, 호르무즈 기뢰 해역 지도 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 호르무즈 해협에 기뢰를 부설한 해역의 지도를 공개했다고 해사 전문 매체 로이즈 리스트와 알자지라 등이 9일(현지시간) 보도했다. 공개된 지도에 따르면 혁명수비대 해군은 해협 남쪽 절반에 해당하는 사각형 구역을 위험 해역으로 지정했다. 선박은 이란 당국의 사전 허가를 받아 북쪽 항로로만 통과할 수 있다. 이란 혁명수비대가 9일(현지시간) 공개한 호르무즈 해협 기뢰 부설 해역 지도. [사진=이란 누르뉴스] 구체적으로 혁명수비대 해군은 "해상 안전 원칙 준수 및 해군 기뢰와의 충돌 방지를 위해, 혁명수비대 해군과의 사전 협조 하에 추후 공지 시까지 첨부 지도에 따른 아래의 대체 항로를 이용할 것을 요구한다"면서 입항 항로는 오만만에서 북쪽 라라크섬 방향으로 진행 후 페르시아만으로 계속 진입하고, 출항 항로의 경우 페르시아만에서 라라크섬 남쪽을 경유한 후 오만만으로 향해야 한다고 안내했다.   미국과 이란의 휴전 합의에도 해협 통행은 사실상 막힌 상태다. 블룸버그통신에 따르면 8일부터 9일 오전까지 해협을 통과한 선박은 이란 연계 선박 7척에 불과했다. 평소 하루 양방향 통행량인 135척과 비교하면 사실상 봉쇄 수준이다. 이란 항만해양청도 기뢰 위협을 이유로 선박용 안전 항로 2개를 별도로 공식 지정했다. 이란 외무부 부장관은 영국 ITV와의 인터뷰에서 "어떤 선박이든 항행할 수 있다"면서도 이란 군과의 사전 교신이 필요하다고 밝혔다. 이란의 허가 요구가 확인되자 통과를 시도하려던 유조선 한 척이 계획을 취소한 것으로 알려졌다. 아랍에미리트(UAE) 최대 석유기업 아부다비국영석유공사(ADNOC)의 술탄 알 자베르 최고경영자(CEO)는 "호르무즈 해협은 열려 있지 않다"며 "접근이 제한되고, 조건부로 통제되고 있다"고 잘라 말했다. 국제해사기구(IMO)의 아르세니오 도밍게스 사무총장은 이란이 통행료 징수 체계를 영구화하려는 움직임에 대해 "국제 관행에 맞지 않는 별도의 메커니즘으로, 받아들일 수 없다"고 비판했다. EOS 리스크그룹의 마틴 켈리 자문실장은 기뢰 부설이 확인될 경우 해협 정상화까지 "최소 수개월이 걸릴 것"이라고 경고했다. 세계 석유·액화천연가스(LNG) 공급량의 약 5분의 1이 통과하는 이 해협의 봉쇄가 장기화될 경우 글로벌 에너지 시장에 미치는 충격은 상당할 것으로 전망된다. wonjc6@newspim.com   2026-04-10 08:42

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동