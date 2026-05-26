재경북평고동문회, 동해시장 선거 '공약 중심 정책 경쟁' 촉구

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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 재경북평고동문회가 지난 25일 동해시장 선거와 관련한 성명을 발표해 눈길을 끌었다.

26일 지역 정가에 따르면 재경북평고동문회는 이번 제9회 전국동시 지방선거가 비방과 흑색선전이 아닌 공약과 정책 중심의 대결로 진행되고 있는 점을 높이 사면서 비방 없는 선거와 공약 중심의 정책 경쟁을 촉구했다.

63 지방선거 투표 홍보 캠페인 [사진=뉴스핌 DB]

동문회는 선거에서 서로의 약점을 공격하기보다는 각자의 공약과 추진력을 바탕으로 토론할 것을 강조하고 허위 사실 유포, 비방성 발언, 과장된 의혹 제기 등은 즉시 중단돼야 한다고 밝혔다.

또 산업과 인구, 일자리, 해양항만과 물류, 교통, 교육, 사회복지 등 동해시의 핵심 현안에 대해 누구나 검증할 수 있는 공약과 실행 계획을 제시할 것을 요구했다. 이들은 유권자가 합리적으로 선택할 수 있는 선거 환경이 조성되기를 바랐다.

두 가지 성명을 통해 동해시장 선거가 시민의 자존심과 지역 사회의 화합을 회복하는 계기가 되기를 기대하며 동해시의 번영을 위한 혁신과 변화를 기원했다.

onemoregive@newspim.com